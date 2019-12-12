【Apex AP-1】在公路上行駛的方程式賽車

又要再說一遍，香港人真的好犀利！Apex Motors，一家由香港人創立的新晉車廠，在日前發佈品牌的首款車型AP-1，一輛以方程賽車為概念，能在公路上行駛的超級跑車。 (黃灝霖攝)

由兩位來自香港、對賽車充滿熱情的年輕賽車運場工程師及賽車愛好者創立，Apex Motors不但以賽車術語「apex」(賽道彎心上的紅白色路肩)為名，更以賽車概念為發展核心，團隊人員在英國頂尖汽車設計領域，共累積超過120年經驗，當中更包括來自著名一級方程式及電動方程式賽車團隊及附屬機構的經驗，範圍涵蓋概念設計、空氣動力學、賽車工程、複合材料及電動車設計等。

APEX首部面世的車型AP-1，從方程式賽車擷取概念，將越輕越快的理念發揮到極致，以碳纖維複合材料打造的底盤淨重僅65KG，加上在引擎、波箱及懸掛系統等組件上盡量偷輕，帶來全車共重只有620KG的超輕量表現，並以獨特的前擾流空氣動力學，造就強大的下壓力，在以時速240公里行駛時達到500公斤以上，同時將空氣阻力降低至前所未有的水平。配合Ford 2.3公升EcoBoost渦輪增壓引擎及Hewland 6速序式波箱，令AP-1擁有0至100公里僅2.5秒，最高時速280公里的非凡表現。

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正如前文所說，由於APEX的兩位創辦人對賽車充滿熱情，故此除了在AP-1的性能設計上下了功夫，亦在座位設計上花了不少心思，模仿一級方程式賽車的「提腿」駕駛座姿，大大提升駕駛者與跑車的連繫性，帶來「人車合一」的超凡駕駛感。而且獨特的駕駛艙設計，更令跑車可以快速於兩個小時內，由右軚駕駛更改為左軚駕駛，方便駕駛者帶著愛車到世界各地馳騁。此外，品牌還著力籌劃在粵港大灣區建立獲國際汽車聯合會(FIA)認可的賽道及賽車學院，以及發展電動賽車運動。

為了慶祝AP-1的首發，APEX還特別推出限量10部的全碳纖維車身特別版，並備有紫、藍、黑及棗紅四個顏色選擇。