【Rolex】2020年新款預測

嚴格來說，Rolex在2019年只推出了Yacht-Master 42mm一枚新款作品，很多人認為這是為了品牌鋪排接下來更清晰的產品線整合。從這一舉動，我們有沒有辦法先大家一步，推測一下來年Rolex的主打系列？又或者評估他們的產品策略？ 圖片來源：Rolex

Yacht-Master在2019年即使沒有被其他款式搶Focus仍然沒有辦法突圍而出。

Yacht-Master並不算是品牌最大熱的錶款，在2019年單推其新款，避免被其他更受歡迎的系列蓋過鋒頭，實在是個明智的商業決定，只不過既看到大型錶款並非市場所最受落的，即使沒有被其他款式搶Focus仍然沒有辦法突圍而出，這類型的作品的前途相信會變得更為淡泊。

GMT-Master II鋼版百事圈在去年已率先換上了珠鏈帶。

在多款Baselworld 2019錶款中，最具爭議的作品肯定是Sea Dweller，因為對不少勞力士迷來說，Sea-Dweller自50多年前首次亮相以來，一直是屬於工具錶的類型，品牌在2019年款式身上用上18K黃金，引來了不少舊派的支持者反對。但無論你有甚麼意見，單講結論，這枚貴金屬新品延續了品牌向來的成功，因為這作品平衡了實用性與奢侈感，做到了兩全其美，因而不少人仍然忠心追隨，這會否給品牌打下強心針，讓他們繼續在貴金屬作品上下功夫？

鋼版Batman也跟隨錶廠方向換上Jubilee珠鏈帶。

另一個相當值得留意的是，大熱系列GMT-Master II在2019年分別推出了一枚全新的鋼版Batman，及兩款白金百事圈，大家的焦點都聚集於鋼版Batman也一如去年的鋼版百事般換上了Jubilee珠鏈帶，可看到錶廠應該是要以錶鏈的款式來好好劃分鋼錶及貴金屬作品，如此系統沒有好壞，只不過手持舊款作品的朋友，可能就會因為自己的絕版作而沾沾自喜了吧。

板型錶帶繼續被用於貴金屬的系列上面，是錶廠一次決心整合的結果。

基於GMT-Master II的做法，明年Jubilee珠鏈出現於鋼版Submariner幾乎已可被預期。接下來也許我們還會看到珠鏈黑紅可樂 GMT-Master II亦說不定。不過無論勞力士變得如何都好，你會不愛嗎？