【帝舵錶】歷年真假疑雲 最具故事性新錶P01

今年巴塞爾腕錶展，帝舵（Tudor）推出了一款潛水錶，型號是P01。這隻錶既不是最複雜，也不是最貴，但我卻覺得這是本年度最有話題的腕錶！

至1950年代，帝舵（Tudor）一直為美國海軍提供潛水員手錶。於1967年更為美國武裝部隊分支機構設計了一款prototype手錶，擁有獨特的鎖定表圈系統和錶冠位於四點的位置，外觀獨特。而當時帝舵內部把此計劃代號為「Commando」。可惜最終美國海軍並未有採購這款錶，Tudor並將此prototype錶冰封於夾萬內。 雖然如此，母公司勞力士（Rolex）在1968年為其錶圈鎖定系申請及統獲得了一項專利。

事隔50年，帝舵今年把Commando變成現實。Black Bay P01秉承當年Commando的精髓，除採用在四點位置裝設錶冠也運用了那專利的錶圈鎖系統。 令P01變身為潛水錶和航海錶的混合款式。或許以上的你可能都已經知道，P01對我來說更有一段耐人尋味的拍賣故事。

Commando在擱置後30多年（即2000年前後），在一個拍賣會上，一隻古董勞力士浮現，此錶據報是美國海軍陸戰隊（U.S. Marine）的特別款式，其錶圈具跟Commando有相同的鎖定機制，並用上勞力士Calibre 1570自動機芯。

當時很多人在懷疑此錶的背境故事，聲稱為美國海軍陸戰隊製造的Prototype。更令人懷疑的明顯錯誤是在錶背面的雕刻「U.S.MARINE」，而不是「U.S.MARINES」，而MARINES就是拼寫美國武裝部隊該分支機構的規定方式。儘管如此，此錶在2001年12月的紐約拍賣會上，它以82,000美元的價格售出。2004年，它又在日內瓦的拍賣會上再次以124,000美元（近百萬港幣）的價格售出。

除美國海軍陸戰隊錶以外，一直以來市場上不時都出現各種具有相同錶圈鎖定制度設計特徵的錶亮相，但一直都被市場視為偽造。今年帝舵（Tudor）P01的出現，一次過把所有自稱為專家的多年否認，來一個清白。對我來說，這些歷史才是真正吸引的特點，也是我必定收藏P01的原因。

About me: Carson Chan

瑞士高級製錶基金會亞洲主席、除腕錶也熱愛汽車，逢機械都啱玩，男士喜愛的都有研究。

身份可疑的Prototype。（Antiquorum）

當年的Commando和最新的P01。（Tudor）

咁有故事性當然要收藏啦。（圖片：作者）

最佳潛水伴侶。（圖片：作者）

今年必買的P01。（Tudor）