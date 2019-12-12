MPV是男人的終點？

七座位MPV對於男人來說，就是世界的終點。因為你後生細仔一支公即使有沒有女朋友，來去瀟灑實在無理由考慮七人MPV，而買得這車說明的就是你已經是一家大細有老有嫩再無自己。不過既成事實就勇敢面對，反正都要買，七人MPV點為之好？

開得七人車，你不是人地老豆，都起碼是人地老公。(圖片：buyacar.co.uk)

空間感

市面上有不少第三排座椅可以摺合的七人車，這種車型通常比較纖巧，最後排座位拉起來可勉強讓人坐下，不過成人坐的話通常會較辛苦。當然我們都明白你無論如何不會喜歡太明確知道自己似在開著客貨車多於一台汽車，但如果你的汽車平時已經真的時常有機會坐滿人，那麼你還是好好考慮吧。

此外，作為MPV(Multi Purpose Vehicle)，其中一個特點不單是要準備給家人朋友跟你一起出發，也同時可以作為客貨車般準備搬送大小物件，像是搬搬屋，或帶家人都郊外遊玩，又要裝人還要裝單車，可想而知其空間感絕對不止是讓駕駛者嘆世界。

七人車的安全性絕對是首要條件。(圖片：thisismoney.co.uk)

上落便利

承接之前提及MPV通常是用來給家人與好朋友所使用，要是你有用車，都知道一部可方便乘客上落的汽車絕對有其重要性。此外，坐在前排的人們是否可以先接觸到後方，這也是考慮，否則就太過似職業師兄了實在不爽。

要令上落變得更便利，你還可以留意一下汽車是否用電動開關車門，要是能夠有個電趟門，跟其他一般的開門方式租車時實在有明顯距離。另外還有一點，就是地台的高度能否更貼近地面，這又是給MPV的一個大考驗。

MPV永遠不可能有跑車房車般的靈活樣貌，但起碼見得人吧。(圖片：Spinny.com)

引擎與機械

買得MPV，相信你接載家人坐到全車滿座的機會一定不會小，要是你正是如此，請務必不要為節省那些許金錢而購買平價大型MPV。

所謂的平價，不一定是以牌子來劃分，因為同一個車廠，可能都會因應情況而提供不同的汽車容積選擇。正常來說，容積細價錢也低，但記住，如果你時常載得人多或貨多，汽車如果馬力扭力不夠，你隨時得保持汽車在高轉時的表現，換句話說，就肯定會得不償失，既因油費必定因此高企，而機械的損耗和維修也將會成為你的夢魘。

車廂內空間也是必要考慮條件。(圖片：carbuyer.co.uk)

安全性

我相信這條件絕對是所有人都能理解了的吧﹗市場上也有不少號稱自己有非常高性價比的貨品，但講到底，一分錢一分貨，無論是主動或被動的安全功能都絕對是你要考慮的部分。一味貪平，但送不了家人安全到達，就甚麼價值都沒有了。