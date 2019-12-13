阿姆斯特丹時尚地標「玻璃布簾」重新演繹商店櫥窗

撰文：何國龍
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有說最複雜的設計範疇為建築設計，因為除了概念、美學、應用性，由於建築由概念轉化成實體動軋以年作為量度單位，所以要具備一定的前瞻性。來自荷蘭的的著名建築工作室UNStudio，早前就為阿姆斯特丹的購物街「PC Hooftstraat」一棟建築「The Looking Glass」重新設計，是為不少時尚品牌的旗艦店，最新設計概念以三個彎曲的玻璃表面模仿布料的形態，絕對吸引眼球。
Photos © Eva Bloem
Photos © Eva Bloem
該地標曾是Prada及Dior等豪華時尚品牌的集散地，目前為Hermès的實體店。本來建築外牆為紅磚牆，有著傳統及歷史韻味，而最新的設計卻將時尚的元素糅合在內，取了紡織物的特性，將時尚和建築以流暢的姿態融合為一，更是向高定服裝的工藝致敬，平衡了美學與功能性，也重新演繹了傳統的商店櫥窗。
圖片來源：www.solarvisuals.nl
UNStudio這家國際著名的建築工作室成立自1988年，除了建築、室內建築，也涉足了產品設計、城市發展和基礎設施項目。作為北歐設計的表表者，工作室之出品向來以人為本，也致力推廣可持續設計，而其子公司「UNSense」則擅長將新科技融入設計之中。去年的著名作品包括有名為「Solar Visuals」的太陽能版，打破一般人對其既定的印象，因為太陽能版製成了建築的覆層材質，除了美觀、輕鬆融入大廈之中，其覆蓋性也比一般裝於天台的太陽能版更高更具效率。