阿姆斯特丹時尚地標「玻璃布簾」重新演繹商店櫥窗

有說最複雜的設計範疇為建築設計，因為除了概念、美學、應用性，由於建築由概念轉化成實體動軋以年作為量度單位，所以要具備一定的前瞻性。來自荷蘭的的著名建築工作室UNStudio，早前就為阿姆斯特丹的購物街「PC Hooftstraat」一棟建築「The Looking Glass」重新設計，是為不少時尚品牌的旗艦店，最新設計概念以三個彎曲的玻璃表面模仿布料的形態，絕對吸引眼球。

Photos © Eva Bloem

Photos © Eva Bloem 該地標曾是Prada及Dior等豪華時尚品牌的集散地，目前為Hermès的實體店。本來建築外牆為紅磚牆，有著傳統及歷史韻味，而最新的設計卻將時尚的元素糅合在內，取了紡織物的特性，將時尚和建築以流暢的姿態融合為一，更是向高定服裝的工藝致敬，平衡了美學與功能性，也重新演繹了傳統的商店櫥窗。