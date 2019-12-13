【The Araki】神級壽司店落戶1881 下周四正式開幕

荒木水都弘這個名字，對於一眾壽司迷來說絕對不會陌生，作為最享負盛名的江戶前壽司大師之一，由他開立及主理，位於倫敦的「The Araki」多年來備受追捧，即使索價300歐羅一位，想要訂位依然可謂難如登天。然而，最近傳來一道令人興奮的消息，就是The Araki即將開設香港分店，而荒木師傅更會親自坐鎮！ 圖片來源：The Araki

神級壽司大師荒木水都弘將親自坐鎮香港新店

師承自Kiyota Sushi第二代掌舵人新津武昭及Izumi的Eiji Sato，荒木師傅經過11年的克苦學習後，於東京世田谷開設首家The Araki，及後更遷至繁盛的銀座，並在2011年首度獲得米芝蓮三星榮譽。在2014年，荒木師傅為了陪伴於倫敦升學的女兒，毅然將東京的The Araki搬到倫敦。荒木師傅將傳統的江戶前壽司技藝，與當地的新鮮食材融會，烹製出充滿本土特色的壽司料理，富有前瞻性的他更率先以康沃爾魷魚及小龍蝦等歐洲食材入饌，令The Araki在倫敦成立一年後，就已經榮獲米芝蓮二星，並於2018年再次贏得米芝蓮三星殊榮。

「六成醋飯四成食材」壽司飯是整件握壽司的靈魂，也是荒木師傅最著緊的元素

來到2019年尾，The Araki即將於下周四(12月19日)正式登陸尖沙咀1881，而有別於其他高級壽司餐廳的做法，荒木師傅本人更將親自於 The Araki 坐鎮，而非指派師承於他的徒弟越洋到香港打理餐廳，讓食客可以近距離一睹其魅力及手藝。

荒木師傅握壽師的技巧，猶如藝術表演

揀選好的食材和盡量發揮其優點，是判定一個優秀廚師的基本準則，而荒木師傅更認為，一個優秀的壽司師傅無論身在世界何處，都能夠適當地運用當地食材去製作食物，而且這種做法亦更具可持續性和更環保。荒木師傅不但與日本最著名的吞拿魚批發商之一 Ishiji合作，每天取得吞拿魚最佳但亦極為限量的部位，他自抵達香港以來，更一直與本地漁民緊密合作及溝通，甚至與他們分享從鄰近香港的國際水域捕捉及保存不同類型海鮮的最佳做法，例如活締及昆布漬。當他們成功建立關係後，荒木師傅每天早晨均會與整個團隊親自拜訪漁民，從他們日常的魚獲中精選最佳的食材。此外，荒木師傅對中國歷史、文化和飲食有著濃厚的興趣，促使他決定以專業獨有的眼光配上其巧手，嘗試將經典的中式食材，例如乾鮑、花膠及燕窩等融入其壽司製作當中，帶來非一般的獨特菜餚。

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