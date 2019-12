在環保少女之前，最年輕、首位「年度人物」Charles Lindbergh

年度人物起源自1927年,當年最矚目的大事,相信是美國飛行員Charles Lindbergh於當年5月由紐約羅斯福機場穿越大西洋飛至巴黎勒布爾歇機場的歷史性單飛。只不過,原來當時《TIME》並沒有將他放上5月的封面,而且還是因為到了年尾回顧當年時才意識得到,於是就將他選為「年度人物」以解決問題,當時稱為「The Man of the Year」,及後因應女性人物也會改為「The Woman of the Year」,直到1999年才統一為「Person of the Year」。而當年只有25歲的Charles Lindbergh成為首位、也是史上最年輕的獲選者,直到2019年。