在環保少女之前，最年輕、首位「年度人物」Charles Lindbergh

近日《TIME》宣布2019「年度人物」為16歲女生Greta Thunberg，外界對此眾說紛云，而且她成為史上最年輕的年度人物也是極具話題性的。而在她之前最年輕的獲選者到底是誰？

Photo:《Time》 年僅16歲的Greta Thunberg仍是一位學生，來自瑞典的她被譽為「環保少女」，致力於喚醒全球關注氣候暖化，除了發起罷課，在聯合國氣候峰會上的一句「How dare you」更是一鳴驚人，成功擊敗美國眾議院議長佩洛西、美國總統特朗普以及香港示威者等成為史上最年輕的年度人物。每到年尾，大家或許會關心這一年的一些風雲人物，《TIME》的年度人物更是眾人的目光焦點，但原來年度人物的由來，正是關乎了在Greta Thunberg之前的「最年輕年度人物」Charles Lindbergh。

年度人物起源自1927年，當年最矚目的大事，相信是美國飛行員Charles Lindbergh於當年5月由紐約羅斯福機場穿越大西洋飛至巴黎勒布爾歇機場的歷史性單飛。只不過，原來當時《TIME》並沒有將他放上5月的封面，而且還是因為到了年尾回顧當年時才意識得到，於是就將他選為「年度人物」以解決問題，當時稱為「The Man of the Year」，及後因應女性人物也會改為「The Woman of the Year」，直到1999年才統一為「Person of the Year」。而當年只有25歲的Charles Lindbergh成為首位、也是史上最年輕的獲選者，直到2019年。

在National Air and Space Museum展出的「聖路易斯精神號」 回顧Charles Lindbergh的一生也是相當的具有傳奇色彩。於1927年5月20日，Charles Lindbergh駕駛「聖路易斯精神號」飛越大西洋的壯舉，是史上首次的不着陸單人飛行，歷時33.5小時，當中他曾於霧中迷航，在全民見證下完成壯舉之後瞬間就成為最著名的人物，而美國的聖地牙哥國際機場也以他的名字來命名（Lindbergh Field），及後在二戰中，他曾以平民身分進行過50次任務，更曾擊落過一架日本戰機。當時他以平民顧問而非軍人身分去協助美國訓練飛行員，是因為在1938年他曾獲德國授予榮譽勳章，二戰開始後卻不肯歸還勳章，被認為親近納粹德國，更曾以最具份量的美國第一委員會發言人身分發表演說，建議美國與德國建立中立關係，由於被質疑對美國的忠誠，他主動辭去美國陸軍航空團的職務，之後當他想回去也回不去。

Charles Lindbergh（網上圖片）

當年這一宗綁架案轟動一時，被稱為「世紀犯罪」（網上圖片） 直至晚年，他一直擔任美國空軍的顧問，晉升為準將，甚至曾協助研究火箭的團隊。於1953年他出版自傳《聖路易斯精神號》，書名以他當年穿越大西洋所駕駛的飛機而命名，著作於1954年獲得了普利茲獎，2004年此著作更被送上太空。說到著作，其妻子也是作家，而發生在其家中的慘劇也成為了著名的偵探小說。去年上映、由Johnny Depp演出的電影《東方快車謀殺案》可能大家都有留意，電影以同名小說改篇而成，而《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）這部小說的概念取自一宗「世紀犯罪」：於1932年，Charles Lindbergh的長子Charles Augustus Lindbergh Jr.在家中被綁架，後來慘遭到撕票，而兇手即使最後落網而被判死刑，但不少人懷疑當中另有內情，吸引了英國偵探小說作家Agatha Mary Clarissa Christie將之改寫成著名小說。