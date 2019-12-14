解構幾個男士舒適休閒造型：同時兼顧上班與周末

作為一個對衣著打扮有要求的人，應該深明擁有多元化且百搭的衣櫥的重要性。這些都不外乎款式要經典耐看、顏色不會太季節性、有好質量、剪裁合身的單品。最重要的是，不會太過偏離平日星期一至五的上班裝束的要求，同時能夠把上班穿的某些單品輕易轉換成各種周末認可的造型。

Credit: H&M 基本 你必須要擁有某些基本單品，從而作為起步點去演變出各式各樣的造型。例如一條好的牛仔褲（Selvedge牛仔褲優先）和一件牛津恤衫會是好的開始。當然也有許多更casual的選擇，如斜紋褲（Chinos）或是一件優質的polo衫也能達到你想要的效果。但我認為牛仔褲更勝一籌的原因是它能夠認用於更多不同場合，當然要有好的剪裁和質量為先決條件。

鞋

最簡單直接的款式應該是一對minimal的白球鞋，經典如Adidas Stan Smith或是時裝品牌推出的純白款式都能輕易把你的造型變得casual之如不失時尚。其次是一對麂皮loafer或是Chukka Boot（因為是冬季），營造斯文smart casual感覺。最後是一對較功能性的運動鞋。

Credit: Permanent Style 針織衫 以牛津恤衫作為base再加上layer能建構出更豐富的造型，這個時候針織衫是個好選擇。謹記好的質量和剪裁才能令你的造型與別不同，cashmere、merino羊毛是首選，其次是全棉的衛衣也是個不錯的選擇。色調方面，可以以自然耐看的米色、淺啡和灰色為主。