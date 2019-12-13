【Breitling】傳承先鋒性航空視野 重塑Avengers復仇者系列

玩飛行錶，好多人都會首選百年靈，Navitimer和Aviator 8系列聞名已久，然而不可忽視的還有品牌在AIR航空領域上的新貴，以頂級性能為本的Avenger復仇者系列。 圖片來源：Breitling

Super Avenger Chronograph 48 Night Mission HK$42,200

承傳了擁有悠久歷史的Navitimer和Aviator 8系列，為百年靈在世界頂尖飛行錶領域奠下的深固根基地位，具備頂級現代性能的Avenger復仇者系列，是專為渴望獲得卓越、非凡成就的空中探險家而設計的可靠夥伴。系列在2001年首次亮相後，品牌藉著注入新的靈魂和技藝，於今年進行升級重推，在卓越頂級性能之上，帶來極具時尚潮流的設計，並配備48、45及43毫米3種尺寸選擇，當中48及45設計均設有配置DLC塗層鈦金屬錶殼和印有鋼印體阿拉伯數字的Night Mission「夜間任務」版本。

Avenger Chronograph 45 Night Mission HK$42,200

經瑞士官方天文臺(COSC)認證的復仇者系列，系列設計風格大膽而又極其堅固，防水性能達30巴，而且指針和時標塗有Super-LumiNova®螢光塗層，可在任何照明條件下提供最佳可讀性，其棘輪式單向錶圈上獨特的錶圈指示器，不僅設計亮眼，擁有極高辨識度，即使像飛行員般戴著手套，也能輕易方便地操作錶圈。

Avenger Automatic 45 Seawolf HK$29,600

系列設有計時碼錶、GMT及三針款式，計時碼錶錶款搭載了百年靈13型自動上鏈機械計時機芯，動力儲存約48小時，計時小錶盤分別設於12點鐘、6點鐘及9點鐘位置，而3點鐘位置則設有日期視窗；GMT錶款搭載百年靈32型自動上鏈機械機芯，動力儲存約42小時，不但配置中央時針、分針和秒針，還配有指示第二時區的時針；至於三針款式則搭載了百年靈17型自動上鏈機芯，可提供約38小時的動力儲存，設計俐落而低調的錶盤上，設有中央時針、分針、秒針，以及位於3點鐘位置的日期窗口。

Avenger Automatic GMT 45 Night Mission HK$34,800

此外，百年靈為了慶祝瑞士空軍隊「瑞士巡邏兵」(Patrouille Suisse)飛行表演隊成立55週年紀念，還特別推出限量550枚的Avenger Chronograph 45復仇者計時腕錶瑞士空軍隊版，位於錶盤9點鐘位置的小錶盤上，飾有瑞士巡邏兵團隊標誌，而且整個錶盤亦以呼應標誌顏色的獨特黃色和紅色元素設計，在後底蓋更刻有瑞士巡邏兵55週年紀念標誌及「ONE OF 550」字樣，並搭配穿扣式煙灰色皮革軍用錶帶。

Avenger Chronograph 45 Swiss Air Force Team Limited Edition HK$42,000

特別值得一提的是，百年靈為了配合復仇者系列的重新推出，特別化身神盾局，籌組了「復仇者聯盟」⋯ sorry！是「航空先鋒行動隊」(Aviation Pioneers Squad)才對。行動隊由Scott Kelly、Rocío González Torres及Luke Bannister 3位來自不同航空領域的傑出人員組成，他們在新時代空中探險上都極富象徵性，並各自代表著不同的航空世代。

航空先鋒行動隊

太空人Scott曾經在國際太空站工作長達一年之久，並3次擔任指揮官。

Scott Kelly

Rocío 在戰鬥機攻擊飛行學院中以全班第一名的優異成績完成培訓後，成為了在戰鬥機上累積了1,000小時飛行時間的空軍指揮官。

Rocío González Torres

而年紀輕輕的Luke則在15歲時便贏得了生平第一項世界無人機錦標賽冠軍，更於2016年至2018年間，連續三年問鼎無人機冠軍聯盟（Drone Champions League）大獎賽。