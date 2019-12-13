男人40，你仲得唔得？

人到中年有咩風浪無見過？男人可以不怕大肚腩，甚至頭髮一日少過一日都未必嚇得驚，但講句心底話，有件事如果出狀況，一百個人一百零一個都會擔心：「你仲得唔得？」 圖片來源：網上圖片

得唔得這件事，絕對可以是「男人最痛」。

男人間吹水總會認下叻，十八廿二年輕時代，最高峰一天七次可能真的無問題，但三十歲開始識得攰是避無可避，到了四十歲時得時唔得更是不少人的寫照。問題是體能衰退是一定的，但如果加上心理負擔，分分鐘再打折扣，返唔到轉頭就真的人間悲劇。

可以精神，有邊個想死蛇爛鱔？

有人把這事情稱為男性更年期，當然那不像女人停經般一刀切，而是慢慢的走下坡。這種狀態在醫學上早有定論，一切都是「睪酮」這種男性荷爾蒙在作怪。睪酮除了男性生殖功能以外，也與多種身體的代謝機能相關，其中例如它可以維持肌肉量與肌肉強度，睪酮不足便會令肌肉量減少、肌力下降。

睡眠不足對男人性能力的打擊是你想像不到的。

有時人到中年肚腩一發不可收拾也與睪酮有關，因為睪酮可以控制身體脂肪分布與比率，缺少的話就會令內臟脂肪增加，及令腹部肥胖。此外，維持骨質密度、幫助紅血球製造，與及調節男性生殖功能都是其重要功能，如果分泌不足，性慾自然減退，甚至會引致勃起障礙等，驚未？

定期運動可以全方位保持男人各種健康。

也不用驚的，雖說睪酮會因年紀增長而減少，但我們還有其他辦法去抗衡並維持其「產量」。以下三點記得多做，雄風自然可以重振：

別以為捉棋看似靜態，當中的競爭性也夠幫助提升男子氣概。

1.充足睡眠：男性荷爾蒙對於生活規律相當敏感，休息不足自會令睪酮的分泌出現紊亂。有足充的睡眠，並在每天早晨迎來男性荷爾蒙最高峰，自然知道「朝氣勃勃」的真義。

2.運動：有氧運動及對肌肉有一定需求的運動，都可以刺激男性荷爾蒙增加。我們也許有很多理由不去做運動，但一想到運動對男人的重要「性」，每天起碼十分鐘不算過份吧？

3.競爭：這是很多人都不察覺的，男性在進行各種各樣的競爭時，不單腎上腺素會上升，男性荷爾蒙其實也有所提升。所以一些如捉棋、玩牌，甚至打機這類看似靜態的活動，其實也對我們相當有益。只不過，那最好要有真實對手，跟電腦玩對抗效果就差得遠了。