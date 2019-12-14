Glenfiddich Speakeasy拜訪攻略 極秘地下酒吧源於美國歷史

威士忌品牌Glenfiddich近日在灣仔一處隱密地方設置期間限定的Speakeasy(地下酒吧)，只有知道通關秘密的才能進入，參加這場狂歡盛宴。 圖片來源：Glenfiddich

地下酒吧源自美國20世紀，20至30年代時的禁酒時期，由於當時酗酒問題嚴重，美國推行全國性禁酒令，禁止人們釀造、運輸和銷售含酒精飲料，不過酒精私有和消費卻並非非法，因而引伸出一些設置於地下室、甚至店中店的地下酒吧出現，由於是以非法形式經營，只有懂得秘密門路的人才能光顧。雖然全國性禁酒令在1933年被廢除，大部分地下酒吧慢慢「回歸」地上，但這種隱藏起來，充滿神秘感的秘密酒吧，部分卻以其尋幽探秘的氛圍作招徠而保存下來，並成為一種特色潮流。

今次由Glenfiddich主理的期間限定地下酒吧，設於灣仔尚匯45樓的私人會所，僅由即日起經營至下星期日(12月22日)。有興趣到訪的愛酒之人，可以從位於尚匯大廈大堂的秘密酒吧接待處，索取通關密碼。

在秘密酒吧內，只需以港幣$30至$140的超抵價錢，便可細嚐5款Glenfiddich不同年代的威士忌，包括12年、15年、18年、21年及30年或Highball。而憑消費更可獲得相應數目的代幣，於場內玩Casino遊戲，若然儲齊5個代幣還可以參與有獎問答遊戲，有機會贏得Glenfiddich的限量精品、贈飲、甚至是價值港幣$1,120的Glenfiddich18年威士忌一支。