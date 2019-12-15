Mortlach於香港推出三款作品，聯乘Tom Dixon禮盒入手之選！

威士忌是送禮自用的佳品，又到聖誕，威士忌更是非常融入冬日節慶的氣氛，這個12月迎來蘇格蘭單一麥芽威士忌Mortlach三款各具特色的美酒，品牌更與Tom Dixon聯乘推出限量禮盒套裝！只在香港的旗艦店獨家發售。

（Mortlach）

（Mortlach） Mortlach來自蘇格蘭的達夫鎮（Dufftown），又被稱為「達夫鎮的野獸」（The Beast of Dufftown），因為Mortlach的酒廠特色是有如野獸般大膽有力的濃厚質感，原來關乎於其蒸餾工藝。一般的蘇格蘭威士忌會經過最少兩次的蒸餾，而愛爾蘭威士忌則會經過三次。Mortlach獨一無二的蒸餾工藝「The Way」，卻是由品牌創辦人Alexander博士精心研究計算出來，使用6座尺寸不同形狀的蒸餾器及銅管蒸餾2.81次，故為美酒賦予大膽個性，卻又不失輕盈花果風味。酒廠成立自1896年，原來創辦人Alexander博士竟曾於香港行醫長達五年，後來才回到蘇格蘭與父親一起打理酒廠。

Mortlach x Tom Dixon 的「Tank」威士忌低球杯 品牌的三款作品各具特色，包括12年的「小女巫」（Wee Witchie），由波本桶及雪莉桶熟成，個性鮮明而濃郁，帶有亞洲人一般喜歡的雪莉桶風格：甜蜜辛香、黑巧克力、櫻桃果醬和淡淡的煙草味，酒體醇厚而帶有活力。至於16年的「製酒師的驕傲」（Distiller’s Dram），則是全由雪莉桶熟成，向來備受好評之作，也蘊含著迷人的雪莉桶個性，複雜性更高，帶有泥土和香料氣息的莓果味，香甜而飽滿，更有著Mortlach的經典肉香味，尾韻溫暖悠長。還有20年的「家傳藍勛」（Cowie’s Blue Seal），也是有著濃厚的雪莉桶個性，卻因為長時間的熟成而成功令「達夫鎮的野獸」馴化，口感厚實而柔順，散發著成熟的木香及乾果韻味，健隨著絲絲柑橘風味，最後的辛香味深沉濃郁，令人回味。