「Talisker x Oyster」必嚐絕配蘇格蘭海島區風味

為何常常說這個微涼的天氣很適合喝威士忌，除了因為烈酒可以暖身子，還是因為釀造威士忌的發源地都是這個氣溫，特別有回到威士忌故鄉的感覺。在蘇格蘭的海島區、艾雷島的威士忌，更是與生蠔極之合襯。

Photo：Talisker 這些區域的威士忌有三大風格，相似但不宜混淆，分別是煙熏、泥煤、海島風格，前兩者經常會伴隨一起，主要是因為採用了傳統的方式去烘烤麥芽，當地盛產泥煤，泥煤帶有如碘酒般的風味，在烘烤過程上就融入到麥芽之中，所以煙熏、泥煤總是一起但程度也有高低。至於比較抽象的「海島風格」到底是甚麼來的？其實是來自陳年威士忌時，木桶並非完全的密封，反過來說因為桶中威士忌會與外界的空氣交流、氧化，才成就出獨一無二、有地區代表性的口感風格。而所謂的海島風格，就是多年與鹹鹹的海風交流而融入酒中的味道。

Photo：Talisker 今回要介紹的，是著名地性價比極高的Talisker 10年，酒廠來自The Isle of Skye，人稱的「天空之島」，但其實「Skye」一字在蘇格蘭蓋爾語卻是迷霧的意思，因為那裡常年瀰漫著濃厚的迷霧。這款Talisker 10年單一麥芽威士忌曾獲多達13次國際烈酒大賽IWSC金牌，由於定位是普飲款，價格也不高，故常常被推薦為海島區風格威士忌必嚐的入門級良品。口感上，煙熏泥煤口感恰到好處，卻不會太強烈而令入門飲家抗拒，更為突出的反而是鹹鹹的海水風味，加上有絲絲的檸檬酸甜味，官方指出非常適合配上新鮮生蠔，酒香可以勾勒出生蠔的鮮甜。此外，從木桶中萃取的乾果甜香，以及胡椒辛香的尾韻，令人回味無窮。除了美酒，The Isle of Skye的風景非常之壯麗，原來這島上只有Talisker一家威士忌酒廠，而Talisker所出產的威士忌很大部分用作調和Blended威士忌，長久以來成為了後者不可或缺的靈魂，所提供的主要是煙熏及鹹香口感，所以酒廠所出產的Single Malt更是難能可貴。