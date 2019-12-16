【馬爹利】Chanteloup XXO 四大產區450種生命之水淬練而成

臨近年末，將要慶祝聖誕新年新春等一連串節日之時，馬爹利適時推出全新干邑臻品，品牌的首瓶XXO ─ Chanteloup XXO。 圖片來源：Martell

歷經超過400年，釀酒工藝至今已經傳承九代的馬爹利，推出旗下首款XXO干邑 (於2018年才正式成立的新級別，需陳釀至少14年)。由品牌的首席釀酒師Christophe Valtaud主理，Chanteloup XXO以產自邊緣區(Borderies)、大香檳區(Grande Champagne)、小香檳區(Petite Champagne)及上林區(Fins Bois)，一共450種陳釀了14年或以上的生命之水調和而成。

酒瓶以馬爹利XO標誌性的拱橋形瓶身設計，並刻有來自Chanteloup酒窖正門鐵藝門上的銀白色花紋，從瓶外窺視，是呈琥珀色的Chanteloup XXO酒液。打開瓶塞，由杏桃、水蜜桃、蜜糖結合而成的芳香氣味撲鼻而來，後隨帶有濃郁的無花果、杏仁和合桃香。隨著酒液滑盡口腔，及至喉嚨，味蕾即時感受到飽滿的花果香氣，繼而散發濃厚餘韻，層次感豐富，彷彿正在演奏著一篇交響樂章。

除了推出全新的Chanteloup XXO，馬爹利為了慶祝一連串的節日來臨，還帶來了兩瓶限量珍藏版干邑 ─ Cordon Bleu Mathias Kiss限量珍藏版及Noblige André限量珍藏版。由木匠出身的巴黎藝術家Mathias Kiss，將品牌經典的藍帶干邑重新塑造，瓶身以皇家藍及金漆綴成大理石紋，呈現出傳統與現代的完美碰撞；而名士干邑則在法國塗鴉大師André幽默俏皮及用色大膽的畫風下，將特級高檔優雅重新演繹。