從休閒到時尚 為你示範各款羽絨造型

近年米芝蓮式羽絨外套不再是冰天雪地才會用得著，各大品牌都有推出自家版本並放上時尚天橋，令這款原本不屬於時尚界單品的外套大受歡迎。但是怎樣才能夠駕馭一件臃腫又不特別討好的外套？留意以下幾點令你輕鬆找出適合你風格的襯法。

Credit: WESTON WELLS FOR THE WALL STREET JOURNAL

Credit: Fashionbeans 薄身羽絨 適合用來做間層，例如夾在面層外套和上衣之間。好處是能夠保暖之餘又不會變得臃腫，不需要的時候亦可輕易收納。色調方面可作大膽嘗試與面層外套玩撞色，風格會更鮮明。另一種穿法是羽絨襯羽絨，但謹記只可以為薄身款式。

Credit: Stylecaster 羽絨配西裝 說的是襯整套西裝的造型或是平日上班服，這個時候就算是誇張一點的羽絨外套只要色調挑選較單調的黑灰深藍，也能順眼。天氣較冷的時候，你可以選擇把羽絨外套穿在西裝外，或較暖的時候只穿一件羽絨背心在恤衫/上衣外而且亦更方便活動。