冬日「Fika」時光，了解甚麼是「北歐咖啡」

大家向來喝的大多都是意式、美式咖啡，而近年突然發現流行起北歐咖啡來，受到不少酷愛品味的朋友之青睞，而且臨近聖誕這個滿滿北歐風情的節日，就來簡單了解一下甚麼是北歐咖啡。

Fika是一個享用咖啡和甜點的時光（Unsplash） 說到北歐咖啡，定必聽過「Fika」一字，也是倒轉來唸的「啡咖」，與咖啡的分別在於，Fika是一個享用咖啡和甜點的時光，也是一個文化氛圍。在世界各地，盛行咖啡的地方不少，除了歐美，在首爾咖啡室甚至比便利店還要多，台灣、北京也早就引入不同的咖啡文化，包括北歐咖啡。至於北歐方面對咖啡的熱情、甚至需要也不輸，有說他們平均每天要喝四杯咖啡，除了因為天氣寒冷，也因為極晝極夜的生活令咖啡成為不可或缺的存在。

(Unsplash) 只不過，其實在北歐是沒有出產咖啡豆的，天氣太冷根本種不到，所以「北歐咖啡」指的並非地域性，而是風格上的定義。北歐咖啡扭轉了一般人對咖啡的既定印象，首先咖啡的本質是不苦的，苦味是自來烘焙過程，而北歐咖啡大多都是淺度烘焙，他們把咖啡豆當成水果，而咖啡則有如葡萄酒，品飲上是要慢品，在口腔慢慢細嚐、變化，突顯出來的是迷人的水果風味與酸度。

Variations Nordic Almond Cake Flavoured