冬日「Fika」時光，了解甚麼是「北歐咖啡」

大家向來喝的大多都是意式、美式咖啡，而近年突然發現流行起北歐咖啡來，受到不少酷愛品味的朋友之青睞，而且臨近聖誕這個滿滿北歐風情的節日，就來簡單了解一下甚麼是北歐咖啡。
Fika是一個享用咖啡和甜點的時光（Unsplash）
說到北歐咖啡，定必聽過「Fika」一字，也是倒轉來唸的「啡咖」，與咖啡的分別在於，Fika是一個享用咖啡和甜點的時光，也是一個文化氛圍。在世界各地，盛行咖啡的地方不少，除了歐美，在首爾咖啡室甚至比便利店還要多，台灣、北京也早就引入不同的咖啡文化，包括北歐咖啡。至於北歐方面對咖啡的熱情、甚至需要也不輸，有說他們平均每天要喝四杯咖啡，除了因為天氣寒冷，也因為極晝極夜的生活令咖啡成為不可或缺的存在。
(Unsplash)
只不過，其實在北歐是沒有出產咖啡豆的，天氣太冷根本種不到，所以「北歐咖啡」指的並非地域性，而是風格上的定義。北歐咖啡扭轉了一般人對咖啡的既定印象，首先咖啡的本質是不苦的，苦味是自來烘焙過程，而北歐咖啡大多都是淺度烘焙，他們把咖啡豆當成水果，而咖啡則有如葡萄酒，品飲上是要慢品，在口腔慢慢細嚐、變化，突顯出來的是迷人的水果風味與酸度。
Variations Nordic Almond Cake Flavoured
Nordic Black
如果想品嚐北歐咖啡，除了到咖啡室，也可以在家中細味，今個聖誕Nespresso引入了三款北歐風限量版咖啡——包括「Variations Nordic Almond Cake Flavoured」及「Variations Nordic Cloudberry Flavoured」，前者以中度烘焙的Livanto為基調，帶有餅乾及香草的香氣，入口彷如傳統的挪威蛋糕Kvæfjordkake，一杯咖啡就能享用Fika時光； 至於後者則有著北歐獨有的雲莓風味，清新細膩的果香帶有絲絲迷人的果酸調子。除了這兩款，如果獨愛黑咖啡的朋友，也有以非洲和南美Arabica混合而成的Nordic Black咖啡，風格優雅而帶有穀物香。趁著這個聖誕，是時候靜心下來細嚐一口北歐咖啡，度過悠閒的冬日假期。