【速報】新鮮出爐 米芝蓮指南2020名單

眨眼間，《米芝蓮指南》香港版已經來到第12屆，2020年名單今日在澳門新濠天地君悅酒店的盛會廳發佈，當中最亮眼的焦點是有「富豪飯堂」之稱的富臨飯店登上三星寶座，而Arbor繼去年首奪一星後，今年榮升二星！
（黃灝霖攝）
一星名單
香港共有51家餐廳獲得一星榮譽，當中有11家是新上榜的餐廳，包括福臨門及珀翠兩家重新奪星的餐廳，以及新餐廳Louise，而去年獲得二星的欣圖軒今年則跌至一星。另外，去年榜上有名的The Ocean、呇、Sushi Tokami及怡東軒在今年遭到搣星。
阿一海景飯店 （尖沙咀）
Arcane
Beefbar
Belon
名人坊
都爹利會館
Epure
富豪
國福樓
何洪記（銅鑼灣）
鐵板燒．鑄
御寶軒（尖沙咀）
蘇淅滙（灣仔）
Kaiseki Den by Saotome
甘牌燒鵝
帝皇樓
麗軒
利苑酒家（觀塘）
利苑酒家（旺角）
六福菜館
文華廳
文華扒房+酒吧
明閣
New Punjab Club
Octavium
彭慶記
Rech
香宮
嘉麟樓
夏宮
Sushi Wadatsumi
Takumi by Daisuke Mori
Tate
添好運（深水埗）
Tosca
Vea
新榮記
欣圖軒 -
一樂燒鵝
逸東軒（佐敦）
夜上海（尖沙咀）
淅江軒
Aaharn*
福臨門（灣仔）*
吉地士*
L’Envol*
留園雅敘*
Louise*
珀翠*
Roganic*
潤*
Ryota Kappou Modern*
Zest by Konishi*
二星名單
香港共有12家餐廳獲得二星榮譽，其中去年才初次登上米芝蓮星級榜單的Arbor，今年再下一城，升上二星，而「廚魔」梁經倫主理的Bo Innovation 則跌至二星。
Amber
Bo innovation -
Ecriture
柏屋
Pierre
新同樂
鮨．齋藤
Ta Vie
天空龍吟
天龍軒
營致會館
Arbor +
三星名單
香港共有7家餐廳獲得三星榮譽，當中包括被稱為「富豪飯堂」、由「鮑魚大王」楊貫一主理的富臨飯店，今年由二星晉升至三星。
Caprice
L’ Atelier de Joel Robuchon
龍景軒
8 ½ Otto e mezzo Bombana (Hong Kong)
唐閣
壽司志魂
富臨飯店+
注：
* 新上榜餐廳
+ 升級
- 降級