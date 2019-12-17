【速報】新鮮出爐 米芝蓮指南2020名單

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眨眼間，《米芝蓮指南》香港版已經來到第12屆，2020年名單今日在澳門新濠天地君悅酒店的盛會廳發佈，當中最亮眼的焦點是有「富豪飯堂」之稱的富臨飯店登上三星寶座，而Arbor繼去年首奪一星後，今年榮升二星！

（黃灝霖攝）

一星名單

香港共有51家餐廳獲得一星榮譽，當中有11家是新上榜的餐廳，包括福臨門及珀翠兩家重新奪星的餐廳，以及新餐廳Louise，而去年獲得二星的欣圖軒今年則跌至一星。另外，去年榜上有名的The Ocean、呇、Sushi Tokami及怡東軒在今年遭到搣星。

阿一海景飯店 （尖沙咀）

Arcane

Beefbar

Belon

名人坊

都爹利會館

Epure

富豪

國福樓

何洪記（銅鑼灣）

鐵板燒．鑄

御寶軒（尖沙咀）

蘇淅滙（灣仔）

Kaiseki Den by Saotome

甘牌燒鵝

帝皇樓

麗軒

利苑酒家（觀塘）

利苑酒家（旺角）

六福菜館

文華廳

文華扒房+酒吧

明閣

New Punjab Club

Octavium

彭慶記

Rech

香宮

嘉麟樓

夏宮

Sushi Wadatsumi

Takumi by Daisuke Mori

Tate

添好運（深水埗）

Tosca

Vea

新榮記

欣圖軒 -

一樂燒鵝

逸東軒（佐敦）

夜上海（尖沙咀）

淅江軒

Aaharn*

福臨門（灣仔）*

吉地士*

L’Envol*

留園雅敘*

Louise*

珀翠*

Roganic*

潤*

Ryota Kappou Modern*

Zest by Konishi*

二星名單

香港共有12家餐廳獲得二星榮譽，其中去年才初次登上米芝蓮星級榜單的Arbor，今年再下一城，升上二星，而「廚魔」梁經倫主理的Bo Innovation 則跌至二星。

Amber

Bo innovation -

Ecriture

柏屋

Pierre

新同樂

鮨．齋藤

Ta Vie

天空龍吟

天龍軒

營致會館

Arbor +

三星名單

香港共有7家餐廳獲得三星榮譽，當中包括被稱為「富豪飯堂」、由「鮑魚大王」楊貫一主理的富臨飯店，今年由二星晉升至三星。

Caprice

L’ Atelier de Joel Robuchon

龍景軒

8 ½ Otto e mezzo Bombana (Hong Kong)

唐閣

壽司志魂

富臨飯店+

注：

* 新上榜餐廳

+ 升級

- 降級

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