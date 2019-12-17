【速報】新鮮出爐 米芝蓮指南2020名單

眨眼間，《米芝蓮指南》香港版已經來到第12屆，2020年名單今日在澳門新濠天地君悅酒店的盛會廳發佈，當中最亮眼的焦點是有「富豪飯堂」之稱的富臨飯店登上三星寶座，而Arbor繼去年首奪一星後，今年榮升二星！ （黃灝霖攝）

一星名單 香港共有51家餐廳獲得一星榮譽，當中有11家是新上榜的餐廳，包括福臨門及珀翠兩家重新奪星的餐廳，以及新餐廳Louise，而去年獲得二星的欣圖軒今年則跌至一星。另外，去年榜上有名的The Ocean、呇、Sushi Tokami及怡東軒在今年遭到搣星。

阿一海景飯店 （尖沙咀） Arcane Beefbar Belon 名人坊 都爹利會館 Epure 富豪 國福樓 何洪記（銅鑼灣） 鐵板燒．鑄 御寶軒（尖沙咀） 蘇淅滙（灣仔） Kaiseki Den by Saotome 甘牌燒鵝 帝皇樓 麗軒 利苑酒家（觀塘） 利苑酒家（旺角） 六福菜館 文華廳 文華扒房+酒吧 明閣 New Punjab Club Octavium 彭慶記 Rech 香宮 嘉麟樓 夏宮 Sushi Wadatsumi Takumi by Daisuke Mori Tate 添好運（深水埗） Tosca Vea 新榮記 欣圖軒 - 一樂燒鵝 逸東軒（佐敦） 夜上海（尖沙咀） 淅江軒 Aaharn* 福臨門（灣仔）* 吉地士* L’Envol* 留園雅敘* Louise* 珀翠* Roganic* 潤* Ryota Kappou Modern* Zest by Konishi*

二星名單 香港共有12家餐廳獲得二星榮譽，其中去年才初次登上米芝蓮星級榜單的Arbor，今年再下一城，升上二星，而「廚魔」梁經倫主理的Bo Innovation 則跌至二星。

Amber Bo innovation - Ecriture 柏屋 Pierre 新同樂 鮨．齋藤 Ta Vie 天空龍吟 天龍軒 營致會館 Arbor +

三星名單 香港共有7家餐廳獲得三星榮譽，當中包括被稱為「富豪飯堂」、由「鮑魚大王」楊貫一主理的富臨飯店，今年由二星晉升至三星。

Caprice L’ Atelier de Joel Robuchon 龍景軒 8 ½ Otto e mezzo Bombana (Hong Kong) 唐閣 壽司志魂 富臨飯店+