免費午餐你食唔食得起？特別是在職場更是手尾長

天下有沒有免費午餐？有的，但事實上這看似免費的東西實質最貴，作為男人的你，應該懂得我在說甚麼。珠玉在前，不吃白不吃，只不過吃過以後，請好好準備代價。

送到上門的免費午餐，有時真係好難忍口。（網上圖片） 曾經在一家公司上班，上司同一時間請了幾個新員工，我是其中一個，當時身邊還有一位年輕而且身材一流的女同事A，我和其他男同事自然忍不住間中會將她當作話題。

辦公室尤其多這種機會，但「晌度食唔好晌度痌」的規條，幾多人記得住？（網上圖片） 故事有趣在於，一個月不夠，我們已經從其他女同事口中聽到這世惹火尤物已經和上司有了一腿。傳聞上司原本計畫和女朋友今年結婚，新同事介入成為第三者不單讓他和舊女友分手，他們的事更傳到高層耳中，上司被照肺後就連升官的機會都丟了。

咁好死食完就算？機會不是無，小啲囉。（網上圖片） 男人管不住下半身並不是新奇事，但上司不明白免費午餐才是最貴這道理，才讓我們男子組搖頭嘆息。 一夜情玩到出事不一定指惹到性病或是搞到大肚，好多時男人一心只想玩玩，但女士們所想的卻往往不一樣。上了床，就得寸進尺。會希望跟你談真感情的還算純品，攻心計的要求更多實質利益我們也不是沒見過。

免費午餐之所以難以拒絕，因為它好像表示了你擁有一定魅力。（網上圖片） 重點是免費午餐愈就手愈是手尾長，同事A自從和上司上了床後，不單逼對方飛甩舊女友，而且還要求上司給予各種工作上的方便，又要加津貼，又要將自己看不順眼的同事調走甚至炒魷。上司礙於身處辦公室怕同事A發難，只能言聽計從，我們其他塘邊鶴也由一開始覺得女同事A值得茶餘飯後講講，變成提心吊膽怕得罪對方會被告枕頭狀。