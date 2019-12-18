新一年入手之選：New Balance 1982年美製990，經典元祖回歸

沒有聽錯，這款經典是為品牌當年最高水準之作，復刻登場的M990GRY就將於後天（12月19日）回歸，設計保留了當年元祖版本的顏色及細節。要數其經典之處，相信不少朋友都十分了解，包括當年屬首對「Made In USA」的作品，定位上是高階的現代慢跑鞋，也是近年回歸之潮流，男神必備，而且當年以$100美元定價，是為世界上第一對突破這個價位的「天價」鞋款（要知道於1982年並非人人Afford得起的價錢）。

自元祖美製990開始，V2至V5，一直備受各界青睞，包括坂本龍一穿著的這對V4，尚崇職人工藝（New Balance）

價值之高也包括引入了當年最新的技術，也是辨識元祖級990的兩點：當年才剛研製成功的Motion Control Device（M.C.D後踭穩定板）、中底採用上三層EVA物料結構，配以意大利著名Vibram SuperFlex耐磨防跣大底結構。這款經典開拓了品牌99X系列，之後的V2至V5，一直備受各界青睞，而最新的V5也是今年才面世，也是為配合開創了37年的經典系列，這款傳奇美製990才選擇於今年尾回歸。原來「990」之系列名字也是一個榮譽，來自如果以滿分1,000分計算，這款作品就應能以990分高度評價。不用多說，是次的M990GRY相信已列入各位的購物清單，售價定為港幣 $2,199，家中的鞋櫃，是需要留下它的位置。