【造型提案】2019冬季大熱Fleece Jacket 重拾型格感覺

多得一眾時裝品牌紛紛力捧，Fleece Jacket 在今年冬季可說是人氣頂頭大熱的時裝 hot item，hi-end 代表有 Burberry 推出了 TB Monogram 的 Fleece Jacket，而各大日系品牌、街頭新貴等更以自家美學，演繹出最新的 Fleece Jacket 作品。 撰文：Omreg

仍然覺得 Fleece Jacket 臃腫又難配襯﹖心底裏還是覺得只適合露營時穿着﹖其實 Fleece Jacket 除了高度保暖和舒適的質感外，更能靈活塑造多元風格造型，只要選好自己想要配襯的風格，自然能將 Fleece Jacket 配襯得宜。

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日系隨性風

近年日本時裝界透過 oversized 剪裁以及不同元素混搭匯整出耐看又隨性的日系風格，而剪裁寬身、設計簡潔的 Fleece Jacket，就正好作為配襯日系隨性風造型的藥引，透過 Fleece 本身強烈的質感和傾向戶外風的取向，配合起身上其他定番單品如 chino、衛衣或 loafers 皮鞋等，盡展時裝玩味。

軍事變奏

基於功能性的考量，以及近年拼貼風的流行，不少品牌的 Fleece Jacket 出品均以拼布設計示人，再配合軍事感較重的色調如 olive、sage green 以及 khaki，自然成為打造一身軍事變奏造型的 key item。簡單配襯恤衫、直腳褲，就能在自然的日常造型中流露軍事型格。

Credit：STORY mfg. Urban Outdoor 戶外風穿搭 由早年的山系蛻變至今天的 urban outdoor，當中講究戶外服裝與不同元素的混搭，因此如果不想予人太「OG」戶外服的感覺，不妨配襯跟 Fleece Jacket 帶點反差的單品，例如是一雙 moccasin 皮鞋，又或是大熱的紥染設計，以彰顯你的時尚觸覺。