【睡衣變時裝】日本睡衣品牌 NOWHAW逆襲時尚界

猶記得早些時候，突然流行起來的Pajamas熱潮嗎﹖一時間睡衣也變成去街衫。而在日本，也有一個睡衣品牌默默發功，加入時裝角度考量，一再帶來具備時裝元素的睡衣系列，更獲藤原浩力撐，曾跟THE PARK・ING GINZA合作帶來過聯名系列。這帶點神秘的品牌正是設計師十河幸太郎主理的 NOWHAW。

撰文：Omreg

2018年NOWHAW跟BOOK AND BED TOKYO新宿店的合作企劃。（Mastered）

今年NOWHAW跟BOOK AND BED TOKYO再度合作，為心斎橋店帶來別注Pajamas 設計。（NOWHAW）

NOWHAW 除了深受日本潮流界歡迎，曾跟藤原浩以及日本機能服代表 nanamica 等合作之外，更不時跟不同 artists 、酒店以及餐館合作，務求讓品牌獨樹一幟的睡衣美學得以推廣到生活不同層面。在今個 12 月，NOWHAW 就跟位於日本廣島縣的台灣料理店「斑比（バンビ）」攜手合作，帶來滿滿東方禪意的功夫睡衣。其實結合功夫恤設計的睡衣可說是 NOWHAW 的得意之作，早年跟 THE PARK・ING GINZA 的合作款式就正是用上此 signature 設計。

早於 2016 年跟藤原浩的 THE PARK・ING GINZA 合作，帶來驚喜的功夫睡衣設計。（NOWHAW）

NOWHAW跟廣島縣台灣料理店「斑比（バンビ）」的最新合作系列。 （Mastered）

2018年，NOWHAW更獲機能服代表nanamica青睞。（nanamica）

（nanamica）

除了精彩的聯名企劃，NOWHAW自家系列更是叫好叫座，早於 2017 -18 秋冬季度將大熱軍事元素完美融入睡衣的結構之中，而最新2019- 20秋冬季度更進一步讓睡衣與時裝接軌，透過以mod coat為靈感出發的長袍、糅合美軍野戰服設計的上衣等，繼續模糊兩者之間的界線。NOWHAW的服裝，應該說是能在家中穿的時裝，還是能在街上穿的睡衣﹖

NOWHAW 2017 -18秋冬系列，完美融入軍事元素。（Fashion-Press）

NOWHAW 2019 - 20 秋冬系列。（NOWHAW）