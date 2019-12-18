酒吧界潮流是？Hennessy品牌大使分享調酒美學

又到聖誕又是開派對的日子，近年朋友們都不愛外出消費，趨向與新朋舊友在家中舉行私密派對，當中少不免會親手下廚，或自家調配雞尾酒。原來在Hennessy的網頁上，竟有因應需要與口味而提供Cocktail酒單與配方，在派對日子就派上用場。說起這個歷史悠久的品牌，是因為品牌為推廣其調酒美學，早期特意邀請其品牌大使Jodran Bushell來港主持大師課程。

Jodran Bushell除了是Hennessy的品牌大使，也是富有經驗的調酒師，他於19年前入行，除了是對調酒有興趣，更重要的是他覺得酒吧是一個非常之有慶祝氛圍的地方，可以結交到來自世界各地的人們，因應他們的不同需要而為他們提供合適的美酒與Cocktail。這與Hennessy的品牌理念不謀而合，起源自18世紀的品牌多年來不斷糅合世界各地的文化與趨勢，也將干邑文化推廣至各地。

Jodran Bushell示範用Hennessy V.S.O.P調配Bamboo，當中加入若干鹽粒，平衡味蕾之餘令甜味有微妙的影響。（Hennessy）

說起酒吧界的趨勢，Jodran Bushell指出有著林林總總的新氣象，例如愈來愈多的墨西哥式酒吧出現於不同的城市；不斷出現重新定義的經典Cocktail；更明顯的是飲食界的「Instagrammable」趨勢，要做到非常之吸引眼球，顏色、食材都非常創新，雖然這是視覺上的事兒，但也未必與味蕾無關，也有說是迎合愈來愈多的女性受眾群。然而，科學也證明了原來女生有著更敏銳的味蕾。

有說如威士忌、干邑這些Dark Spirits因為會經過木桶陳年的過程，味道多了一層來自木桶的複雜性，會否因而令調酒的難度增加？Jodran Bushell指出要先深入了解及分析所用的基酒，會過桶的Dark Spirits有很多風味在內，例如果香、辛香、清新、濃厚或輕盈等，而調酒師要去選擇、抽取當中一些的味道去突顯、或是與之相輔相成，再取平衡。