寶馬速成班：從型號說起 五分鐘變專家

很多人都知道，寶馬的型號第一個字愈大就代表車愈貴，但再問真他們的制定號碼方式，你又能夠講得出來嗎？就讓我們來一個速成班，你立即就可以扮BMW專家。

1系是寶馬最細體積也是價格最入門的車款。

數字的秘密

以三個數字組合開頭的寶馬系列的確是數字愈細車愈平，但原來第一個字是單數或雙數也是個重要密碼。當中雙數系列 (包括2系、4系及6系）基本上是給運動型跑車使用，當中包括各個開篷車款，產品大都是雙門的類型，不過也會包括幾款四門Gran Coupe在內。相反，單數系由1至7系則是轎車款式，在產量上會比較多，因此在街上也更多見。

接下來我們再看看首個數字之後的系列數字涵義。在早些年期的型號中，系列中數字的最後兩位時常被用來表示引擎的排氣量，例如328i就是指機器為一台2.8公升引擎。不過到了現在，這數字則並不一定等同引擎容積，而是大致顯示出其性能，簡單講就是愈高的數字表示其動力愈大，像是335i的馬力就必然比起328i來得更大。