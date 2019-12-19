寶馬速成班：從型號說起 五分鐘變專家

很多人都知道，寶馬的型號第一個字愈大就代表車愈貴，但再問真他們的制定號碼方式，你又能夠講得出來嗎？就讓我們來一個速成班，你立即就可以扮BMW專家。
1系是寶馬最細體積也是價格最入門的車款。
數字的秘密
以三個數字組合開頭的寶馬系列的確是數字愈細車愈平，但原來第一個字是單數或雙數也是個重要密碼。當中雙數系列 (包括2系、4系及6系）基本上是給運動型跑車使用，當中包括各個開篷車款，產品大都是雙門的類型，不過也會包括幾款四門Gran Coupe在內。相反，單數系由1至7系則是轎車款式，在產量上會比較多，因此在街上也更多見。
接下來我們再看看首個數字之後的系列數字涵義。在早些年期的型號中，系列中數字的最後兩位時常被用來表示引擎的排氣量，例如328i就是指機器為一台2.8公升引擎。不過到了現在，這數字則並不一定等同引擎容積，而是大致顯示出其性能，簡單講就是愈高的數字表示其動力愈大，像是335i的馬力就必然比起328i來得更大。
現在看到寶馬的型號名字，就清楚知道其代表意思了吧﹗
英文字的意義
說到這裡，你都會發現在數字之後，還會跟上一個「i」或者「d」作結，其所說明的，就是汽車是以汽油運作 (i=fuel injected) 還是以柴油 (d=diesel) 運作。自從香港放寬了柴油私家車的限制之後，「i」款就不再是市面上唯一的款式了。此外，由於寶馬的3系、5系和7系都曾推出過混能引擎的版本，這些型號後面則用上「e」字作尾，只不過大部份混能BMW最終沒有得到買家的歡心而較少在香港出現。
i8的出現告訴了大家電動車也可以變成超級跑車。
M系是各個車系的最頂級版本，全都威力十足。
更詳細的看，你還會看到型號後加上xDrive或與sDrive，當中xDrive就是指汽車是以4輪驅動，而sDrive則是2輪驅動的版本。
除了最常見的數字型號外，寶馬還有四組用字母來表示的車款，看看你記得幾多？
X系：SUV和多功能四驅車
Z系：兩門開篷跑車
M系：轎車系列的高性能版本(以M行頭並以系列字頭作尾，例如M3、M7)
I系：電動車(搭載輔助汽油引擎)