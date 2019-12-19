DSM x The North Face Part II 暗黑型格定必入手之作

今年的冬天已經遲到，早幾日還要回暖，幸好仍是非常適合戶外活動的天氣，加上即將到來的假期，相信不少朋友都有考慮露營，說到營具，有一件是必定要嘗試入手的，就是於明天（12月20日）開售的The North Face 與 Dover Street Market 聯乘推出的作品。

（DSM）

「2004」是DSM於倫敦的開幕年份（圖片：DSM Facebook） 一說起Dover Street Market（DSM）不少朋友都會購物慾大動，由Comme des Garçons創辦人川久保玲，及其丈夫兼品牌執行長Adrian Joffe主理的DSM，本為位於倫敦的著名買手店，名為「Market」，也是崇尚倫敦著名的市集，概念是將藝術與時尚結合，並引入大量國際著名品牌，至今已成時尚名所，更於多個城市開設Concept Store。

（DSM）