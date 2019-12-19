DSM x The North Face Part II 暗黑型格定必入手之作

撰文：何國龍
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今年的冬天已經遲到，早幾日還要回暖，幸好仍是非常適合戶外活動的天氣，加上即將到來的假期，相信不少朋友都有考慮露營，說到營具，有一件是必定要嘗試入手的，就是於明天（12月20日）開售的The North Face 與 Dover Street Market 聯乘推出的作品。
（DSM）
「2004」是DSM於倫敦的開幕年份（圖片：DSM Facebook）
一說起Dover Street Market（DSM）不少朋友都會購物慾大動，由Comme des Garçons創辦人川久保玲，及其丈夫兼品牌執行長Adrian Joffe主理的DSM，本為位於倫敦的著名買手店，名為「Market」，也是崇尚倫敦著名的市集，概念是將藝術與時尚結合，並引入大量國際著名品牌，至今已成時尚名所，更於多個城市開設Concept Store。
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今回與The North Face的戶外聯乘作品，是為Part II，第一波在早前的黑色星期五，而今回的作品有The North Face的「Geodome 4」球型帳篷以及刷毛Denali Jacket和褲款。除了在作品上清晰可見的兩方Logo，「2004」是在向DSM於倫敦的開幕年份所致敬，於功能性上穹頂型比起一般的三角式有著更大更寬闊的空間，不論是造型、型格的暗黑與大Logo，定必成為制霸整個營區的存在。