【突發喜訊！】白蘭樹下一周年 宣告終在香港設廠

一年前，本港著名調酒師Kit Cheung與好友Joseph創立白蘭樹下，以香港人熟悉的白蘭花入釀，為這個都市帶來擁有本土獨特芬芳的氈酒。然而，香港原料卻在荷蘭蒸餾成為了兩人的一大遺憾。一年過去，在一周年的今天，白蘭樹下突發宣告，即將於香港開設專屬酒廠！

白蘭樹下創辦人、香港著名調酒師Kit Cheung（曾梓洋攝）

為了製造出屬於香港味道的氈酒，Kit向本地農民以高價收購白蘭花，加上從多家香港老店，例如「永利檀香莊」、「茗香茶莊」、「同昌海味」等，搜購香港人熟悉的檀香、龍井、陳皮等一共13種材料。

白蘭樹下以13種充滿香港特色的原材料蒸餾而成。（曾梓洋攝）

白蘭樹下以13種充滿香港特色的原材料蒸餾而成。（曾梓洋攝）

今年初筆者造訪白蘭樹下的誕生地，Kit與Joseph位於元朗八鄉的秘密造酒基地，當時兩位與同行伙伴們都慨嘆，明明是以香港原料製造，屬於香港人的氈酒，卻因為種種原因而要在荷蘭進行蒸餾，而在「香港設廠」成為了眾人的期盼與夢想。

在白蘭樹下的背後，是無數次的嘗試與失敗。（曾梓洋攝）

在創立一周年的今天，白蘭樹下藉著一篇名為「給香港人的信」，於網上公開宣告即將在香港開設專屬酒廠，為香港帶來100%屬於香港人、香港味道的香港氈酒！

由Kit親筆書寫的《給香港人的信》（白蘭樹下）

過去365天，香港人，你們過得好嗎？ 去年今日，白蘭樹下正式送到你們手上，開展了我們的酒奴之旅，向世界各地分享著故事，重塑著香港味道，我們以首支香港人創造的氈酒之名，期待更多更多…… 那一天的興奮，怎能忘記？ 白蘭樹下的誕生，是為了留住香港應有的香氣，訴說香港人的精神。歷經過去煎熬的歲月，縱然我城早已充斥揮之不去的烏煙瘴氣，香港人對於值得守護的價值卻更顯堅定，一次又一次提醒我們，不能放棄。 這個一周年，未敢鋪張大肆慶祝，卻希望大膽宣佈，我們即將在香港開設專屬酒廠，為大家提供一個喘息的空間，亦讓這片花天酒地成為100%真正本土產業。 前方縱有幾多未知的難關，我們盼望一起衝過，直到那一天，大家再聚分享白蘭花香。 港人，加油！ Kit & Joseph