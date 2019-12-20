綠色力量新潮流 不能錯過的靚綠錶 (二)

不是我搞爛gag，聖誕特登來介紹綠色錶，而是今年不知在吹甚麼風，綠色在腕錶界本來不算很熱門，今年卻總是看到林林總總許多款式，而且早前同事寫的一篇綠錶推介文章大受歡迎，就即管回應訴求再寫幾隻。不過都冇壞，就當應應節，聖誕節扮聖誕小精靈，來一隻綠色錶，頭上頂帽就可以用別的顏色了。

Breitling Aviator 8 Automatic 41 Curtiss Warhawk Editions

為紀念P-40 Warhawk戰鬥機的這款飛行員腕錶，以最基本的三針功能配合COSC認證的Breitling Caliber 17自家機芯，43毫米精鋼錶殼，加上軍綠色NATO錶帶去襯托軍綠色錶盤簡直是天作之合。

H. Moser & Cie Endeavour Flying Hours Cosmic Green

H. Moser＆Cie往往都能給人驚喜，腕錶的綠色錶盤讓人聯想到北極光，限量版100枚。最有趣的地方，是其顯示時間的方法，中間的黑色轉盤顯示分鐘，小時顯示則散落在三個小盤之上，讓自動上鏈的機芯驅動自轉。

Oris Big Crown Pointer Date 80th Anniversary Edition

超大的錶冠設計原是為了方便飛行員戴著手套去操作，內置Oris 754自動上鏈機芯。為了慶祝錶廠製作飛行員腕錶八十年，這次特別用上了深綠色的錶盤，再加上青銅錶殼，會隨著時間流逝而呈現出獨一無二的銅綠。

Rolex Oyster Perpetual Day-Date 36

Rolex也沒有錯過這次綠色潮流，Day-Date搭配這款黃金錶殼配綠色錶盤，非常華麗得體。錶盤中央的顏色較淺，漸變到邊緣較暗，時標鑲有鑽石閃閃發亮。這是錶也是Rolex首次將3255機芯用於蠔式恆動Day-Date 36身上，並具有天文台認證。

TAG Heuer Autavia

帶有濃厚的復古風格，TAG Heuer Autavia原本於1960年代問世，這次的款式是從1985年的作品中汲取靈感，青銅色錶盤、煙熏綠色錶盤加上黑色陶瓷錶圈非常迷人。錶盤上的「Isograph」字眼說明內裡的天文台認證Calibre 5機芯用上了新的碳纖維複合擺輪游絲。

Zenith Pilot Type 20 Adventure

45毫米青銅錶殼非常巨型，卡其綠色錶盤加上超大型Super-LumiNova阿拉伯數字，還有超大錶冠及保護色或卡其色錶帶任你更換。El Primero 4069自動上鏈機芯則保證了行走質素。