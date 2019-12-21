【保時捷引擎模型】有錢都未必買到 數量不到100套

玩具車一直是男孩子最喜歡的玩具之一。一個成年人愛上汽車通常都有一個迷戀玩具車的童年；玩具車也可以說是小男孩早期「中毒」的成因。我自己本身也不例外，年少時已經愛上玩具車。最喜歡的就是買來拆拆拆；拆散又再切返，這是我最大的樂趣。很多人知道我是一個不折不扣的保時捷迷，18歲學懂開車後已經開始學習汽車引擎的結構，進行我拆拆拆的習慣。跟大家介紹一套汽車玩具模型，對我來說是有史以來至今最有趣的。

Marushin在70年代是一家日本玩具模型公司；雖然Marushin仍然在營運，但業務已從模型公司轉變為製造氣槍和電單車頭盔企業。今天的Marushin與70年代的公司可說是完全不同的兩間企業。1980年代末，Marushin在保時捷（PORSCHE）的許可下，製造了1：8比例的保時捷911 2.7 RS引擎模型。這套模型可以有幾種不同的選擇；有已經完全組裝的，有部分組裝或完全未裝嵌的。這套模型獨特之處在準確性和細節。每個螺絲母, 螺絲及部件都跟真實的一模一樣；十分準確。組裝的過程根本與真引擎無異。即使是對此引擎熟練的師父；也需要數週的時間來完成。我自己那組便花了我將近1個月的時間才完成。因此這絕對不是兒童的玩具，是大人玩具。最神奇的，是部引擎能夠確實運作！當然，它不能用氣油作內燃，而是在壓縮氣下運行，所有的piston, cam, cylinders, valves 在running 時，十分壯觀。任何保時捷粉絲都是一個很棒的收藏。當時（1987年）這模型非常昂貴，售價約為800美元。因此在市場上未能成功大量賣出, Marushin在1年後便停止了生產。據我所知，市場上售出的數量不到100套。如果你想擁有這模型，唯一的方法是在Ebay或其他網店上找，而目前的市場價格已經上漲到5,000美元或更高，蘇富比拍賣在去年更拍出6,000美元。

Marushin Porsche 2.7 RS引擎。（攝自：作者）

引擎細節十分精確。（攝自：作者）

波箱也十分精緻。（攝自：作者）

與真引擎無異。（攝自：作者）

波子迷必然收藏之物。（攝自：作者）

去年蘇富比拍賣曾經出現。（RMSothebys）

去年蘇富比拍賣曾經出現。（RMSothebys）