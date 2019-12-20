到底Banksy展覽「天才或破壞王？」要抱甚麼心態入場？

Banksy的「首個大型作品展覽」於今天（12月20日）開幕，有多少朋友已經去了朝聖？而還未去的，去之前是否要做功課？

Banksy是一位充滿反傳統精神的英國藝術家，世人從來只見其作品而不見其人，完美演繹低調，但受萬人景仰。故此，早就傳出消息其「首個大型作品展覽」於今年尾舉行，引來不少朋友引頸以待。然而，甫進入其網站就發現，是次展覽是未受本人所授權，指出是「保護其匿名及於制度的獨立性」，而且所展出的過往大部分Banksy作品，亦非真跡。當然，Banksy的大部分作品都是街頭藝術，其本質就是「快閃」，所用的噴畫形式也容易被複制，卻不可能展出本來的真跡，因為街頭藝術很講求「Site Specific」（場域特定），要在指定的場合、環境、氛圍底下創作，甚至在特定的空間存在，才是該藝術的本質，例如最近的新作「God bless Birmingham」。

10月於倫敦蘇富比拍賣的作品《Devolved Parliament》以988萬英鎊成交，是為Banksy作品新高，當然，是次展覽的非真跡 再看其最著名的作品，包括《女孩與氣球》，本來從街頭印在畫布上，某程度上已失卻意義，卻最後在拍賣場被碎掉⋯⋯而定下了其「破壞王」之名，但作品的本質是在於「概念」而非畫作，其作品的意念在於「反拍賣」的行為及動機，概念是不能夠被複制的，就算再做一次，也沒有當初的衝擊與意義。他的反市場機制行為，也見於在10月的自設網店「Gross Domestic Product™」，除了在購物之前竟要答問題，也以比拍費低價、定價的形式售賣作品。再看是次的展覽：「展覽將會展出七十多件作品，包括多項原創塗鴉、雕塑、裝置、影像及攝影作品。所有作品均首次於香港公開展出，作品來自於國際私人收藏。」是否發現與Banksy的行為與創作動機有所違背？

最後，展覽介紹中也有引用策展人所言，大意是指希望每一位觀眾入場都可以親眼判斷Banksy到底是天才還是破壞王，是藝術家還是商人⋯⋯從展覽與作品中引起反思。如果這是展覽的策展概念，不論作品是否真跡，是否符合Banksy本人的意願與得到其授權，展覽就是一個空間去帶起當代藝術最重要的一部分的反思，也許比起看手工看真跡，這份思考才是重要。

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