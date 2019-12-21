【紳士之育成】七個重點——要當紳士，其實不貴

要打扮到一身貴氣的花花公子其實不難，肯花錢就可以；想做層次高一點的紳士？錢之外就要加點學問，也需要多些時間浸淫。難度再高一點的話，就是投資最少的金錢，獲得最大的效果，按照以下7個細節，要做Gentlemen，其實不用花好多錢。 撰文: Thunder

（網上圖片） 1）別將casual與messy混淆 做什麼事都好，mindset是最重要，做Gentlemen也不例外。需知道，紳士不會24小時都穿Tux，很多時候都是作休閒打扮。Casual與messy之間是天壤之別，立即行動，扔掉任何有孔洞或污漬的衫褲鞋襪 ，乾淨整潔是一位Gentlemen最重要根本。

（Barcur Argentina） 2） 一幅配合面形的黑超 曾有記者問郭富城，點解室內都戴住黑超，他條件反射般的答案是：「因為我係明星」。然而即使平民如我們，一幅配合面形的太陽眼鏡，對整體的時尚感會大大提升。圓臉配方鏡、方面襯圓鏡是老生常談，aviator款算得上是長青百搭；鏡片是茶色還是反光水銀，其實也沒所謂，反而具備polarized濾光功能的鏡片，對眼睛的保護有加，貴一點也值得。溫馨提示：走進室內還是把墨鏡除低吧。

（網上圖片） 3） 善用配飾 好多人都話腕錶係男人最佳配飾，絕對係，但最佳並唔代表夠。介指、手鐲、手繩、頸鍊甚至耳環，Gentlemen統統都可以carry，但請記住less is more。何謂少即是多？腕錶之外佩戴1至2件吧，也盡量不要將手鍊和腕錶戴在同一邊手，一來互相搶去焦點、二來錶殼會容易被刮花。材質方面，如果budget充裕，貴金屬會較佳，廉價合金容易褪色；銀或銅則價格相宜的好選擇，後者更是近年潮流之選。

（網上圖片） 4） 兩套好老西 雖然無驚喜，但當男人穿起西裝，確實會好看得多，大前題是要稱身。如果你仍然覺得度身訂造西裝很麻煩，其實拿現成西裝去改亦不見得輕鬆好多。至於點解兩套？一套春夏、另一套秋冬而已。不過香港似乎「回憶裡沒有冬季」，那麼做一套navy色、布料較薄的三件頭西裝、兩至三件恤衫(其中一件全白)就已經足夠，涼一點的日子可連馬甲一起穿。溫馨提示：Navy西裝要襯啡色皮鞋。

（網上圖片） 5） 知己知彼 這是上一點的延伸，訂造西裝時記得問裁縫拿自己的尺碼，這就是「知己」。由於網購盛行，當男士們充分掌握自己的身材數據，就會立即知道買哪個size最合身，大大消除因買錯size而要退貨的麻煩。

（網上圖片） 6） 好東西不妨投資 如果將錢花在一些可能幾個月後就不合時宜的服飾，倒不如找出自己最喜歡的品牌，每年投資一、兩件容易搭配的長青單品。萬事起頭難，先買西裝外套、恤衫、長褲或一雙正裝鞋吧，久而久之就會建構一個專屬自己的collection。