Apple TV+ 上線啦 漫漫長假煲劇攻略 必睇水行俠新作

辛苦咗成年，終於來到年尾放長假的日子，只要請5日假，就可以由聽日(12月21日)開始，連放到下年1月2日先返工。放長假，未必要去旅行，趕上機又要趕景點，去到又要同人迫，不如留在家放下空，煲下劇，他他條條咁過，先係真正放假叉電。 圖片來源：Apple Inc.

萬眾期待的Apple TV+於11月1日上線，讓用家透過iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、指定Samsung智能電視、Roku 和 Amazon Fire TV裝置，或於tv.apple.com/hk 觀賞眾多原創內容。甫正式開台上線，Apple TV+已經一口氣推出6部原創電視劇，並於每逢星期五更新新一集，當中包括由「水行俠」Jason Momoa主演的《重見光明》及於第77屆金球獎獲得3項提名的《晨早直播室》，此外由經典恐怖片《鬼眼》導演M. Night Shyamalan執導的《靈異女僕》，以及金像獎得主Octavia Spencer和神劇《絕命毒師》主角Aaron Paul主演的《真相大白》，亦已經分別於11月28日及12月6日開始上映。

《重見光明》- 第一季8集已經全部上映

故事內容：講述600年後未來世界人類受一種細菌大肆攻擊，令所有人都失去視力；一個視力完整的新生嬰兒，到底會帶來什麼的衝擊？

《晨早直播室》- 第一季10集已經全部上映

故事內容：高收視新聞節目《晨早直播室》的兩位當紅主播Alex和Mitch，在過去15年一直是絕佳拍檔，直至有日Mitch因為性醜聞而被迫離職，面對電視台打算將節目重組的挑戰，Alex需要設法挽救節目及自己的地位。

《太空驕子》- 第一季10集已經全部上映

故事內容：若果當年是由蘇聯成功率先登月的話，世界會有什麼轉變呢？

《狄金森的詩生活》- 第一季10集已經全部上映

故事內容：美國詩人Emily Elizabeth Dickinson的成長史，講述她以極具想像力的視角，大膽探索當時的社會、性別和家庭等眾多熱點議題。

《靈異女僕》- 第一季暫時上映至第6集

故事內容：講述費城一對夫婦以一個名為Jericho的像真度極高BB公仔治療喪子之痛，更請來保姆去照顧他，不過詭異之事卻自此發生。

《真相大白》- 第一季暫時上映至第5集

故事內容：講述主播 Poppy Parnell收到一宗謀殺案的最新證據，並希望協助坐了多年冤獄的Warren Cave洗脫嫌疑。不過在整個調查的過程中，Poppy的調查引發了對個人私隱、媒體和種族問題等議題的關注。

除了劇集外，Apple TV+還提供有多部精彩電影紀錄片予用家觀賞，包括帶領大眾正視宗教、種族共融的原創電影《哈拉的故事》及紀錄象群族長帶領族群重返家園的《大象女王》。

Apple TV+的新用戶可免費試看一星期，及後每月收費為HK$38，即是聽日開始試看，只需以HK$38訂閱一個月，就可以睇到年初三(1 月27日)。而購買全新iPhone、iPad、iPod touch、Mac 或Apple TV的用家，更獲享一年免費優惠！