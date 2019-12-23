【潮流盤點】Dad Shoes 熱潮持續，盤點大熱推介款式

時裝潮流迅速輪轉更迭，相反球鞋的潮流壽命就長得多，永不過時的經典定番比比皆是。以較早前興起、徹底改變了鞋履設計方向的 Dad Shoes 熱潮為例，至今就廣為大眾所接受，chunky 笨重的線條亦匯整成為一種風格流派。再加上多個品牌持續交出讓人耳目一新的 Dad Shoes 新作，看來這股熱潮勢必持續肆虐，在此就為各位盤點 5 款熱門 Dad Shoes 款式，幫助大家於過年前揀選到自己的心水。 撰文：Omreg

Credit：Brown’s

Balenciaga Track.2 Trainers

Balenciaga 的 Triple S 可謂藝高人膽大，為品牌在 Dad Shoes 洪流中寫下光輝一頁。而在今年，Balenciaga 更將機能 sneakers 跟 Dad Shoes 形態完美糅合，運用 176 個部件、透過極複雜的結構帶來旗艦作品 Track.2 Trainers，再度體現品牌的創意與匠心。

Nike Air Aqua Rift

Nike Air Rift 「忍者鞋」的經典程度大概無需再次重申，而繼數年前小試牛刀帶來變奏版本如 Air Rift Wrap 以及Free Rift Sandal 等後，今年品牌就推出令人更意想不到的 Air Aqua Rift，保留 signature 分趾設計，但就換上線條厚重 chunky 的鞋底，為傳奇作品賦予嶄新元素。

Credit：JW Anderson Converse x JW Anderson Run Star Hike Converse 跟 JW Anderson 攜手將原本線條修長 retro 的 Chuck Taylor All Star 鞋款重塑成 Dad Shoes 形態，透過加厚的緩震 EVA 中底以及鋸齒狀鞋底， 為鞋款添注入像「鬆糕」鞋般的玩味。早前更加推了百搭的黑色新款。

Hoka One One x Opening Ceremony Bondi 5

法國品牌 Hoka One One 的慢跑鞋款憑跨張的 chunky 線條以及無可比擬的舒適機能，得以乘着 Dad Shoes 風潮而起，一躍成為潮流界寵兒。最近品牌更跟 Opening Ceremony 合作，帶來以 Bondi 5 鞋款為藍本的新作，黑、白配色更非常容易配襯。

New Balance M990v5

美製的 990v5 特別選用 ENCAP 與 ABZORB 雙重抗衝擊緩震系統，在帶來高舒適性之外，更以較過往（v1 - v4）親民的定價登場，是性價比極高之選。同時難得 990v5 推出了全黑配色，在日本幾近售罄，難得香港專門店仍然有售，實在機不可失。