【中年危機魔咒】 男人臨老婚外情 源自一種恐懼感

講起男人有中年危機，少不免出現一些《男人四十》式的外遇畫面。當然，男人愛玩本來就是天性，但有些原本很把持得住的男士，去到某個年紀，卻終於失守，原來並不是性情大變，而是源於一種「恐懼」……

初初結婚，訓覺時當然攬實對方，但你有沒有數過維持得幾耐？(網上圖片)

身邊朋友開始慢慢從青年期步進壯年的晚期，連報名足球比賽都發現可以參加「先進組」的確令人唏噓。其中一位波友我由初中認識，幾十年來都是個好好先生，這位朋友跟另一位中學同學由初戀到結婚生仔我一直在旁邊。不少人羨慕他們是天作之合，二十多年的婚姻一直美滿，不少人都看好他們將會白頭到老。

就算大家沒有太走樣，床事的刺激度還是會自然下降。男人因此好似「唔得」也一點不奇怪。(網上圖片)

但老友向我自爆最近出現了婚外情，看來形勢一發不可收拾。我認識的他是個正宗擔屎唔偷食的人，由中學到這段婚外情之情一直就只有太太一個女人，為甚麼去到男人四十才突然跳掣？他跟我坦白原是因為男人最大的恐懼。

年輕女性這時候出現，男人把持不住實在不是奇事。(網上圖片)

男人最大的恐懼是甚麼？別說笑了，你估真的是甩頭髮大肚腩這些小事？其實甚至去到破產犯法惹官非，都未必真的嚇得到見慣世面的老男人。

性的刺激是一回事，重拾尊嚴才是最叫男人回不了頭的因素。(網上圖片)

男人真正會恐懼的，是「唔得」！

他的太太已經算keep得唔錯，不是那種由樣貌到身材都完全走了樣的殘忍類型，但老友拍拖到結婚二十多年，同一個對象沒甚麼刺激，至今基本上已經「起頭太難。」體力漸走下坡是人之常情，但「唔得」這個有如惡夢詛咒，男人甚至可能會因此懷疑自己是不是還稱得上一個男人，唔驚就假。

數十年恩愛如昔，實在需要苦心經營。(網上圖片)

老友對這件事一直耿耿於懷，但卻沒辦法跟太太談，始終這不是件易開口的事。然後時機正好來到，老友早排一次出外跟客戶應酬，在餐廳內大家飲多兩杯情緒高漲玩得放了，對方一位年輕女子有意無意的輕微身體接觸讓老友發現自己原來「仲得」，之後發生甚麼事相信你都能夠想像。

一起做做運動，既可培養感情，又帶來健康，或者對床上表現也有幫助。(網上圖片)

我沒有鼓勵也沒有批評，畢竟大家都有一定年紀，「咁大個人，唔使我教對吧﹗」他要選擇自己快樂還是念及責任問題，我講些甚麼也改變不到。

不過很天真地想，一男一女待久了，刺激度會慢慢減低在所難免，在苦心經營「愛」的同時，如果可以同時盡量維持「性」的協調，那才是生活美滿的秘訣。至於要怎樣做，還是那句「咁大個人，唔使我教對吧﹗」