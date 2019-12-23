近十年十部「最爛」電影 聖誕節你會同邊個睇？

又到年尾，例行公事是回顧過去一年的種種大小二三事，但今年有點不同，因為踏入2020年，就來十年一小結。早前《The Hollywood Reporter》也選出了十年內的十大佳片與爛片，人生有幾多個十年，而這十年你又看過多少「著名」的爛片？

《Movie 43》電影海報 《喪星玩轉荷里活》（Movie 43） 排名不分先後，首先來的是喜劇的代表，喜劇有很多元素，有些大賣下流色情，少少鹹多多趣，明星大混雜，也是票房保證，再加上多段式拍攝手法，聽起來是成功的方程式。但對於這齣《喪星玩轉荷里活》（Movie 43），演員粒粒皆星，Emma Stone、Chloë Moretz、Gerard Butler、Hugh Jackman、Richard Gere、Halle Berry等⋯⋯卻令他們都不願為電影宣傳。也有人為它說話，指十三個短篇蘊含著不同的嘲諷主題，包括小朋友的性教育、美國的超級英雄文化、種族文化（包括亞洲及黑人）、真人卡通、童話故事等，乾脆把平日大家不會明著說的事放上桌面來直線抽擊。至於成就方面，該片獲得第34屆最差電影金酸莓獎最差影片、最差導演、最差劇本三項大獎，或者抱著看爛片的心態來看卻會喜出望外，很適合成為聖誕派對上的背景影片。

《This Means War》電影海報 《爭女特務王》（This Means War） 接下來的也是愛情喜劇，《爭女特務王》（This Means War）的Target Audience相信是女性受眾，女主角是熟女影后Reese Witherspoon，受到兩名特工猛男 Chris Pine 及 Tom Hardy的同時猛烈追求，更用到專家級的技術，又竊聽又特工裝備擊敗對方以抱得美人歸，甚至造成兄弟反目⋯⋯相比起上一齣，這電影比較適合在女生閨密派對上播，因為男生看到定必受不了，筆者則認為唯一的亮點，是難得Tom Hardy沒有遮面演出。

《Valentine's Day》電影海報 《緣滿情人節》（Valentine's Day） 再來一套多段式愛情喜劇《緣滿情人節》（Valentine's Day），沒有《喪星玩轉荷里活》之誇張，但甚至更為造作，因為電影主要講述多段不同的老中青愛情關係，當中不乏老掉牙的愛情說教，讓人看得毛管直豎，例如片中Anne Hathaway所說的：愛情是愈是簡單愈好，正是「阿媽喺女人」之流的道理。不過演員方面比較讓人看得舒服一點（《喪星玩轉荷里活》的反差大得令人隔住個Mon都覺尷尬⋯⋯），Julia Roberts、Bradley Cooper、Anne Hathaway、Jessica Alba，還有Taylor Swift！浪漫氣氛的話聖誕節也不比情人節少，這齣電影亦相當應景。

《Fifty Shades of Grey》電影海報 《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）系列 有時爛片也是成功之道，如果為爛而爛，相信連看不不會看，《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）雖然在IMDb及爛番茄影評網得到極低的評分，但事實上其票房不俗，最初上映時，也有著諸多的評論，所以它絕非一無是處的。正因為它相當有名，劇情就不多說了，而電影中暗示的女性主義元素也是近年常常出現的議題，但筆者覺得值得探討的並非純粹單方面的男權、女權，而是關於慾望的本質，往往是相當接近而又永遠得不到的。本來該電影是好玩的，摒除電影中的少少鹹多多趣，關於男女主角的權力轉移，主動與被動的關係也是情慾的掙紮之處，但去到結局又回歸荷里活電影的基本格局，也是它的最爛之處，直白地道中女主角想要的是平凡的家庭幸福，無異於BBQ大結局。

《Abraham Lincoln: Vampire Hunter》電影海報 《吸血鬼獵人：林肯》（Abraham Lincoln: Vampire Hunter） 正所謂鐵拳無敵孫中山、醉拳甘迺迪，每個領導人的背後都總有傳說，而林肯就是著名的吸血鬼獵人（誤），《吸血鬼獵人：林肯》（Abraham Lincoln: Vampire Hunter）是2012年的作品，其實看過的人都覺得電影著實不差，尤其是特效與戰鬥場面，加上有Tim Burton監製，雖然沒有其風格在內，當是一般的娛樂片看是沒有問題的，而最大問題卻是出於想拍出白天是解放黑奴、領導國家的總統，黑夜卻是超級英雄上身的吸血鬼獵人，當中的反差，但事實上兩者卻不沾邊，角色換成是孫中山也無不可，而且如此光怪陸離的題材卻拍得正經非常。另外一提，故事原著來自美國小說家Seth Grahame-Smith的同名著作，喜歡這類題材的他還有一部《傲慢與偏見與喪屍》（Pride and Prejudice and Zombies）。

斧頭不是華盛頓的專屬武器嗎？（《Abraham Lincoln: Vampire Hunter》劇照）

《Cowboys & Aliens》電影海報 《天煞西部反撃戰》（Cowboys & Aliens） 向來爛片有一金科玉律，就是諸多的犯駁，也見於這一齣《天煞西部反撃戰》（Cowboys & Aliens）。乍看其名字，本以為是惡搞Cult片，也引來觀眾去看看到底西部牛仔如何打贏外星人，靠手槍和弓箭如何與死光槍抗衡，是用智慧、戰術和地形來逆轉武力差？並沒有！演員方面，本來有Daniel Craig和Harrison Ford也相當有保證，但劇本之弱卻未能讓他們有所發揮，戲中的人物背景、忠與奸都沒有好好交代，不過當是消磨時間的爆谷片亦無不妥。筆者認為最出事的，是戲名。同一的道理，暑假檔期的爆谷爛片還有《降世神通：最後的氣宗》（The Last Airbender），犯的同一問題，過於平庸，恍如編劇無想過劇本為拍而拍之作。