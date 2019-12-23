【身份象徵】男士最重要配飾：銀包

雖然現在甚麼都數碼化，只要一部智能電話就能付錢，但銀包始終是男士的身份象徵，也是一個經常被忽略的重要配飾。雖知道個人風格不只在乎你穿甚麼衣服，你選擇的配飾同樣重要，能看出你是否一個注重細節的人。

Celine 豹紋牛皮Bi-Fold銀包 ( $3,500 ) 當挑選銀包時，要考慮到你的個人習慣，例如是否一位凌亂的人，可能一個間隔多連散銀包的款式會更適合；又或者你喜歡簡潔一點，將錢和信用卡分開，那就一個銀包一個card holder，怎樣也好謹記除了個人喜好外，皮革的質量、色調、圖案與否都會是考慮是否購買的重要因素。

Fendi logo圖案Bi-Fold銀包 ($3,250) Bi-Fold 最傳統且簡約的款式，適合放於後褲袋，沒有多餘的設計，通常只放紙幣（或是使用money clip）及數張卡而沒有放硬幣的間隔，相對上設計能大膽好玩一點。

Bottega Veneta Intrecciato黑色長銀包 ($3,160) (Matchesfashion) Long Wallet/ Travel Wallet 適合有條理或是需要經常工幹的男士，有大量放卡位，有些更能放入護照等旅遊證件，款式上亦比較保守。