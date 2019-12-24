四百年歷史風俗 聖誕必吃火雞盛宴 含六家餐廳推介

自小對於聖誕大餐的印象，當中必定包括有一隻大火雞，火雞和聖誕之間的關聯，就這樣深印在我們的腦海中。

圖片來源：Tesco

聖誕吃火雞的風俗，據說源於400年前，英國人開始大量移民到美洲大陸的時候。原本習慣以吃烤鵝慶祝聖誕的英國人，由於當時還未開始在美洲大陸飼養鵝，故以當地盛產的火雞代替，並配以芝士、香腸、火腿、烤肉批等造成豐富大餐，而火雞亦漸漸地取代了鵝在聖誕節的地位。

圖片來源：Feather & Bone

時至今日，火雞在聖誕大餐中依然扮演著不可或缺的角色。喜歡親自下廚煮食招待親朋戚友的，可以到肉類專門店選購優質火雞回家烹調，不愛煮的，也可以到一眾備有聖誕火雞餐單的餐廳與家人好友一同慶祝。

圖片來源：Mr. Brown

Mr. Brown -原隻5公斤火雞，在火雞內釀滿核桃和煙肉，然後以煙燻烤香，並配搭小紅莓醬和香濃肉汁。

地址：灣仔船街9號地下

電話：3101 1081

圖片來源：Roganic

Roganic -剛獲得米芝蓮一星榮譽的Roganic，提供傳統聖誕大餐餐單，當中包括有栗子子松露撻、杜阿爾特煙燻三文魚、煎薄餅、魚子醬、烤火雞及配菜，並備有甜品聖誕布丁和雪糕肉餡餅。

地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG樓8號餔

電話：2817 8383

圖片來源：Eaton HK

普慶餐廳 -於12月期間推出「味遊聖誕」自助餐，除了包括美國傳統的烤火雞及火腿外，還有傳統歐洲人聖誕必食的烤鵝。

地址：九龍佐敦彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901

圖片來源：Market Place by Jasons

除了原隻火雞外，隨著時代演變，也逐漸變奏出很多不同的特色火雞料理。

圖片來源：卅二公館

卅二公館 -創新地以北京填鴨的吃法去製作火雞，將烤火雞切片，然後配上三種秘製醬汁，並以薄餅卷起來吃。

地址：中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈

電話：2898 3788

圖片來源：Bibo

Bibo -Agria Potato 'Millefeuille'，將馬鈴薯先醮上雞蛋再油炸，並配以煙燻火雞和花生醬，製成口感豐富的千層酥。

地址：上環荷李活道163號

電話：2956 3188

圖片來源：Feather & Bone

Feather & Bone -為慶祝聖誕而設的Christmas menu，備有火雞肉卷，另外亦售有原隻急凍火雞，及多款頂級肉類食材。

地址：跑馬地黃泥涌道11號永勝大廈地下A及C舖

電話：2836 3789