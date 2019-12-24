【聖誕禮物提案】白色聖誕腕錶 陪足女友每一秒

又到聖誕，如果到今天你還未準備好聖誕禮物，那麼我實在祝你好運。放心，普天同慶的日子，我們當然不會放棄你，趁今天店舖還有開，買隻靚靚應節腕錶，和她過一個白色聖誕如何？

腕錶限量2,020枚，內置OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8800機芯，襯白色皮革錶帶。 (OMEGA)

OMEGA Seamaster Planet Ocean東京2020限量版腕錶

2020年就是四年一度的奧運會，而即將來到的這次奧運將會在我們最喜歡的東京舉行，約她一同前往參加這個盛事之前，不如來個熱身，先為她送上一枚OMEGA Seamaster Planet Ocean東京2020限量版。這款充滿日本國家特色的腕錶39.5mm錶殼以不銹鋼物料製作，飾上設有OMEGA Liquidmetal™液態金屬潛水刻度的白色陶瓷錶圈。錶圈上的數字「20」飾有紅色液態陶瓷以紀錄2020年這數字。光面白色陶瓷錶面及特色「棒棒糖」中置秒針亦加入富日本色彩的設計元素。

錶背印有東京奧運的徽號，非常有紀錄價值。(OMEGA)

(Chanel)

Chanel J12

如果你還不太懂得她心意，未捉到她的愛好，Chanel J12不會有錯。試問有哪位女孩不愛Chanel? J12是品牌最具代表性的作品，2000年首度推出時，以黑色陶瓷製作震撼了世界。今年J12推出新款，外貌看起來和舊款一模一樣，但實質幾乎所有細節都經過改進。腕錶變得更纖巧優雅，不用誇張的大幅修改卻展現了Chanel該有的高貴一面，成為今年第19屆日內瓦鐘錶大賞最佳女裝腕錶是眾望所歸。

(Zenith)

Zenith Defy Classic White

今年Zenith的新款Defy Classic有多款tone on tone的作品，當中一枚白色版本尤其引人注目。鏤空腕錶為原本簡單的一片純白世界中增添了精彩的層次感。內置Elite 670 SK自動機芯驅動，具有50小時動力儲存，41mm錶殼以白色陶瓷製成，配合同樣純白色的橡膠錶帶。

(Rado)

Rado True Thinline Gem陶瓷腕錶

Rado向來以設計聞名，作品簡約而極具魅力。2019年品牌其中一個非常觸目的項目，為與著名西班牙設計師Inma Bermúdez合作，創造出全新的True Thinline Gem腕錶。腕錶除擁有True Thinline最著名的超薄錶身之外，錶盤的紋理浮雕是Inma簽名式的設計，就如她過往許多瓷器作品一樣。38毫米錶殼僅5毫米厚，錶盤外緣鑲有十二顆小鑽石，在外面再加上一個金色的錶圈作點睛，為True Thinline Gem的白色陶瓷增添了溫暖感。

(Louis Vuitton)

Louis Vuitton Tambour Horizon智能腕錶

Louis Vuitton雖然已經在高級機械腕錶上擁有了一定的成績，但他們同時也有兼顧到Smart watch，可謂跟足潮流。今次介紹的Tambour Horizon，設計靈感集合了品牌相當重視的旅遊、工藝及創作力三大精神，純白色的主體造型固然搶眼，當中以白色陶瓷配合白色錶帶的組合最深得我心。