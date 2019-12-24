【聖誕禮物提案】抱佛腳系列 終極救亡攻略

一年容易又聖誕，今晚就係平安夜，終於可以乘機約會心宜對象，或是與伴侶狂歡慶祝一番，不過大前提是，你已經買了聖誕禮物！未買？諗唔到買咩？唔使驚！睇攻略啦！

哪個女人不愛Tiffany？Tiffany全新的T系列，以色彩鮮艷的寶石演繹時尚新格調，標誌性「T」字圖案以縞瑪瑙、綠松石或珍珠貝母點綴，為18K黃金手鐲、戒指及吊墜注入現代氣息，定必能俘虜到她的寵愛。此外，品牌今年還推出了"Make It My Tiffany"個人化電腦鐫刻服務，讓大家將親自繪畫的圖案或字句即時刻上，這樣有心思的禮物，她定會給妳加分！

若說日常配飾是不敗之選，那麼一枚既具實用性，同時又充滿時尚性的鑽石腕錶，必定是最佳選擇。Hublot的Big Bang Unico King Gold White Pavé自動上鏈計時腕錶，以充滿聖誕感覺的白配金設計，並鑲有296顆鑽石，無論是出席派對抑或日常穿著，從正裝到晚禮服都能夠搭配，讓她無時無刻都戴著，恍惚時刻都陪著她，也讓她時刻都記掛著你。

送隨身物的好處是她會經常用到見到，因而總會時刻想起你。若然她是愛拍照打卡的話，相信沒有比iPhone 11 Pro來得更好的禮物了，強大的三相機系統，擁有卓越的拍攝功能，能夠簡單易用地拍攝出亮麗影像，甚至唯美夜景。而在去月才正式推出的專用智慧型電池手機殼，不但將電池續航力推高50%，更配備獨立相機按鈕，即使iPhone未解鎖，都可以啟動相機app，方便隨時隨地拍照。

女人愛美是天性，而且你的她若能保持明艷照人，最大得益者還是你，因此送她與肌膚護理的產品，就最好不過。由國際天后麥當娜親身參與研發的護膚品牌MDNA SKIN，於今年聖誕限量推出「緊緻修護套裝」，在黑色化妝袋裡，收藏有The Reinvention Cream多效柔潤面霜、The Finishing Cream滋養面霜，以及透過放射遠紅外線的碳元素機能，從而有效緊緻全身肌膚的ONYX BLACK 黑碳滾輪美容儀。

總會聽到身邊的她埋怨自己體態不夠完美，尤其大時大節期間，與朋友歡聚大吃大喝慶祝過後，時常嚷著說今天開始努力運動修身，卻總又會聽到不同藉口將運動計劃推遲。作為貼心好男人，當然要幫她一把，SIXPAD的智能健肌儀，透過EMS電流 (Electrical Muscle Stimulation肌肉電刺激)，直接向肌肉傳達信號，幫助鍛鍊深層肌肉，加強肌肉訓練成效，塑造完美身體線條。

女人是感性的動物，而且對氣味非常敏感，選對了她喜歡的，絕對能給你大大加分，當然風險就是選錯了會死得很慘。所以若然你自問對她喜歡的香氣瞭如指掌，一瓶香水是個不錯的選擇。來自紐約的香水品牌Le Labo，職員會透過了解用家個人喜好，即場新鮮人手調製，更可以製作個人化的香水標貼，印上指定的人名或字句，如此充滿心思的禮物，能讓她充分感受到你的心意。BAIE 19是品牌最新推出的香水，氣味猶如雨後土壤散發出的清香味道。

除了實質的禮物外，不如考慮下送她一趟舒展身心的驚喜悠閒旅程？有哪裡好得過不用送中，又毋須護照，只要有天天必定隨身帶著的身分證就能夠去到的澳門？位於永利澳門、榮獲《福布斯旅游指南》五星推介的永利水療中心，於12月推出「冬日寶石呵護」療程，由細膩的背部按摩開始，透過糅合尊貴美顏成分與寶石的護膚力量，給予面部細緻呵護，並以膠原蛋白鑽石面膜護理及舒逸的玫瑰石英足部按摩作結，讓她從繁忙的工作枷鎖中得以盡情放鬆，享受一個舒泰的難忘聖誕。