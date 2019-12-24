重泥煤Big Peat聖誕版 糅合四大艾雷島名牌

最近也不厭其煩地說，威士忌是相當適合冬日飲用的烈酒，而來到聖誕節，又有沒有應節的威士忌呢？答案當然是有，而且不只是包裝上的應節，口味及釀造背景更是威士忌愛好者定必要嚐嚐的。
要說的，正是聖誕節版Big Peat，即使入門飲家或者都聽過其名字，特別是重泥煤的愛好者。Big Peat是IB（獨立裝瓶商）Douglas Laing＆Co自2009年所推出的品牌，作為Blended malt whisky（調和式麥芽威士忌），並非單一酒廠的出品，但所採用的四家酒廠，不單不會令人失望，更是令人趨之若騖的艾雷島名牌——Ardbeg、Caol Ila、Bowmore、Port Ellen。就算未飲過艾雷島出品的威士忌，也定必聽說過村上春村的著作《如果我們的語言是威士忌》所描述的艾雷島風光，艾雷島威士忌的風格，泥煤煙熏向來惹人愛，而且可能第一次接觸會有點抗拒，一旦接受了就不能回頭。
Photo Credit: Malt Whisky
Big Peat所指的，正是「重泥煤」，採用以上所提及的四家酒廠的佳釀作為基酒混合調配之後再入桶熟成一次，除了重泥煤的代表Ardbeg、艾雷島海島風味的定義Caol Ila、擅於雪莉泥煤風格的Bowmore，還有上了神枱、早已退休的Port Ellen，粒粒皆星，原來Big Peat聖誕節版自2009年之後每年都有推出，也會採用不用比例、稍為不同的季節性配方所釀造，今年剛好來到第十年，要嚐Big Peat的話今年也絕對是標誌性，2019年版同樣也是Cask strength原酒，有著53.7%的酒精度，包裝設計上有別於以前的版本，標誌性的被艾雷島強烈海風吹到面容扭曲的漁民沒有換上聖誕老人的裝扮，反而是從下著冬雪的酒窖推出酒桶，Douglas Laing＆Co指出，Big Peat的每年增長率差不多有三成，相信愈來愈多人知曉這個品牌，於香港不論網上或各大威士忌零售門市均有售，聖誕定必入手！