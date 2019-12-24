重泥煤Big Peat聖誕版 糅合四大艾雷島名牌

最近也不厭其煩地說，威士忌是相當適合冬日飲用的烈酒，而來到聖誕節，又有沒有應節的威士忌呢？答案當然是有，而且不只是包裝上的應節，口味及釀造背景更是威士忌愛好者定必要嚐嚐的。

要說的，正是聖誕節版Big Peat，即使入門飲家或者都聽過其名字，特別是重泥煤的愛好者。Big Peat是IB（獨立裝瓶商）Douglas Laing＆Co自2009年所推出的品牌，作為Blended malt whisky（調和式麥芽威士忌），並非單一酒廠的出品，但所採用的四家酒廠，不單不會令人失望，更是令人趨之若騖的艾雷島名牌——Ardbeg、Caol Ila、Bowmore、Port Ellen。就算未飲過艾雷島出品的威士忌，也定必聽說過村上春村的著作《如果我們的語言是威士忌》所描述的艾雷島風光，艾雷島威士忌的風格，泥煤煙熏向來惹人愛，而且可能第一次接觸會有點抗拒，一旦接受了就不能回頭。