【車主必讀】關於汽油你要知道的七件事

人需要吃東西才有能量應付日常工作，汽車也一樣需要入油，但你又知道汽車所用的汽油是甚麼嗎？以下這7個關於汽油的知識，你應該要知。

一. 汽油是如何提煉出來的？

汽油和柴油都是由石油提煉出來的，經過分餾石油的過程分離而成，用來作燃料為車輛提供動力。分離汽油所需的提煉程序較多，達到較低密度及黏性，較柴油易揮發。

香港並沒有任何煉油廠，因此需依賴由新加坡進口精煉車用燃油。以Esso為例，煉好的汽油會先於煉油廠進行測試，以確保達到引擎製造商和行業的規格；而燃油到港後，便會儲存位於青衣的大型油庫，再經運送車於注入指定的添加劑後，送到零售油站銷售。到最後，所有Esso加油站的加油機都配有內置過濾器，在汽油進入顧客汽車的油箱前進行最終一輪潔淨。

二. 汽油在引擎裡是怎樣運作的？

汽油最先是儲存於汽車的油缸，穿過汽油泵和過濾器便直達引擎，經燃油噴注口注入引擎的進氣閥，與空氣混合後進入汽缸。於汽缸中，汽油經燃燒作用產生熱能與氣體，並產生力量推動機械設備運作。由於汽油內燃機比較精細，所以相對常用於私家車輛

三. 汽油可以分成幾多個等級？

現時，香港有兩種不同的車用汽油 — 98 辛烷值「標準」無鉛汽油及98 辛烷值「特級」無鉛汽油。辛烷值是交通工具所使用的燃料抵抗爆震的指標，數值越高表示抗震爆的能力越好。

四. 不同等級的汽油在成份上有甚麼分別？提煉過程有甚麼分別？

不同等級的汽油在提煉過程中實際上並無分別，主要是成份上有所不同。以Esso提供的兩款高效能的車用汽油 ─ 「Synergy Supreme+特級汽油」以及「Synergy Extra 汽油」為例，兩者同樣含有減少摩擦添加劑，但相比之下，Synergy Supreme+特級汽油含更高的添加劑劑量，更有助深層清潔進氣閥以及提高引擎損耗保護。

五. 不同等級的汽油在動力效能上有甚麼分別？除了動力效能外，較高等級的汽油還能帶來甚麼益處？

較高級的汽油除了著重提升動力效能外，往往更會關注對於引擎的保護，以提升引擎敏銳性及表現，令其更暢順運行。例如，Esso Synergy Supreme+特級汽油含有減少摩擦添加劑有助減低引擎損耗，以及防銹保護劑來對引擎提供進一步的保護。而且，Synergy Supreme+特級汽油含有先進清潔配方，減少引擎沉積物達50%，幫助清潔進氣閥以提高燃油效益，為駕駛者帶來更好的駕駛體驗。

六. 汽油在汽車油缸內最長可以儲存多久？

在低於30℃的環境溫度下，汽油的最長儲存時間為6個月，並通常應在購入後的1個月內使用。因放置超過了半年以上的油質就會發生氧化變質，生成膠質使氣門粘滯，更會於高溫時分解成積碳沉積在缸壁、活塞頂、缸蓋上，導致引擎運作不良和加大磨損。

七. 每次都入同一款汽油對引擎保養會帶來更好效果嗎？可以「溝油」嗎？

汽油主要的差別為添加劑成份不一，持續使用一款特級汽油自然更有效地提升和維持車輛性能，保持駕駛感覺一路如新。