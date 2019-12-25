聖誕應節要著Ugly Christmas Sweater 亦可型格時尚

聖誕針織衫（Christmas Sweater）又或者是節日針織衫（Holiday Sweater），是一年一度大時大節才會穿上的服飾，感覺就像中國新年會穿賀年衣服一樣，很醜，但應節。在外國可能比較普遍，所以尤記得在許多經典的聖誕節電影裡都會看到其蹤影。其實這些Christmas Sweater並不只有充滿聖誕老人或者鹿車圖案的老土款式，更有其他同樣充滿節日氣氛但又容易carry的款式。所以話，要應節也不需要放棄形象，只要你參考以下幾種經典款式。

Credit: Jack Wills Fair Isle 費爾島（Fair Isle）是位於蘇格蘭北部的設得蘭群島內的一個很小的小島，當地人以製作針織衫為傳統工藝。不僅是針織品，當地人獨特的編織技術（以復雜又富有色彩的圖案紡製成針織衫）亦因此被命名為 Fair Isle Technique，此服飾因威爾士王子穿過而廣為人熟悉。因為圖案比較搶眼，所以見議以素色的外套和下身來配襯。

Brunello Cucinelli混羊駝Shawl Collar Cardigan $19,406 (Mr.Porter) Shawl Collar Cardigan 另一個用來替代Christmas Sweater的最佳服飾莫過於Shawl Collar Cardigan，這種款式應該屬於衣櫥裡的必備，用來做layering效果最適合。於寒冷的節日裡，這種款式能給人溫暖且平易近人的感覺。