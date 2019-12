Banksy新作「伯利恆的傷痕」座落以巴邊界圍牆酒店

聖誕節除了普天同慶、開派對、浪漫的節日,也「其實」是紀念耶穌出生的日子,而在耶穌的出生地,位於巴勒斯坦西岸、耶路撒冷以南的伯利恆,有著一家由英國街頭藝術家Banksy所開設及設計的酒店。適逢在香港正舉行著Banksy的作品展,相信大家對近年火熱話題不絕的Banksy也不會感到陌生,而他的新作《Scar of Bethlehem》(伯利恆的傷痕)也在該酒店展出,所訴說的卻是身處香港的我們未必熟悉的議題。

「Walled Off Hotel」,意指被圍牆隔開的酒店,座落以巴邊界圍牆旁(網上圖片)

該酒店名為「Walled Off Hotel」,意指被圍牆隔開的酒店,位於伯利恆這個被爭奪了多年的城市的隔離牆旁邊,而這道圍牆是由以色列興建,其目的是為了防範恐怖襲擊,但伯利恆的日常行政卻是由巴勒斯坦自治政府所管理,所以這道圍牆也被聯合國國際法院裁定為非法建築,正正是以巴衝突的證明,在Walled Off Hotel內所有的房間都見得到圍牆,也擺放著Banksy的作品,最新的正是《Scar of Bethlehem》。