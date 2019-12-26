【山系升格】sacai x Gramicci 2020S/S 系列玩轉 Outdoor 經典

有留意時裝潮流資訊的，近年大概對GRAMMiCi這個品牌不會感到陌生，皆因其聯乘名單不絕，早年已跟nonnative以及SOPHNET.展開合作，而聯同mastermind JAPAN以及上年度和MASTERMIND WORLD的聯名亦讓GRAMiCCi的人氣不斷上升。還有品牌跟N. HOOLYWOOD的低調聯乘，以至上年聯同White Mountaineering的合作等等，都說明了GRAMiCCi深受不同設計師歡迎，而最近品牌跟sacai的首個合作企劃也正式開售，正式踏足頂級時裝舞台。到底成立於1982年的GRAMiCCi，有甚麼引人入勝之處？ 撰文：Omreg

GRAMMiCi的創辦人Mike Graham，也是傳奇攀岩團隊The Stonemasters成員之一。 (NIFTYDO) 1970年代是美國Outdoor文化的黃金時期，當時外號「Gramicci」、也作為傳奇攀岩團隊The Stonemasters成員的知名攀岩好手Mike Graham為了提高攀岩時的活動能力，開始致力改良自己攀岩時穿的褲子，務求在剪裁以及功能上更針對攀岩的需要。到了1982年，Mike Graham正成創立品牌GRAMiCCi，其中取名為G-Climbing Pants以及G-Climbing Shorts的攀岩褲款設計就成為了劃時代的經典。當時Mike Graham特別於褲檔部分加入名為Gusseted Crotch的三角形補強細節，從而為褲檔部分提供額外的延伸空間，配合腰間能調校的Webbing腰帶設定，即使要做出「一字馬」般的高難度動作也不成問題。而橫空出世的GRAMiCCi climbing pants，也啟迪了後來無數的功能褲款設計。