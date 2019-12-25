W酒店WOOBAR逢周三晚「堅 ‧ 飲GIN」派對 $400任飲手工Gin Tonic

香港近年手工氈酒風盛行，不但有港產的「白蘭樹下」及「Two Moons」相繼出現，各大酒吧都推出以手工氈酒為主題的活動，當中位於W酒店的WOOBAR，就特意挑選了一系列獨特和限量的手工氈酒，配上不同口味的湯力水，打造逢周三無限任飲的狂歡Gin Wednesday，而且今晚聖誕節夜以及下星期的元旦夜依然適用！ 圖片來源：W酒店

源自法國干邑的Generous Gin整體口感平衡、優雅及順滑。 於蒸餾及浸泡過程中加入天然的茉莉花，令氈酒散發獨特香氣。具有柑橘和茉莉香氣的Generous Gin營造了清新細膩的感覺，於舌尖上巧妙的平衡合拍，並在苦、酸及甜之間遊走。

Secret Garden Gins之獨特草本香氣源自蘇格蘭愛丁堡彭特蘭山丘上的苗圃。其香草均以人手種植、採摘、風乾及浸泡，並無任何添加劑、人造調味及色素，造就此令人驚艷的100%純天然花香氈酒。此品牌氈酒以一系列鮮花包括玫瑰、薰衣草及洋甘菊釀製，而限量版系列氈酒則展現大馬士革玫瑰、天竺葵及錦葵的迷人花香。由於此系列氈酒皆以鮮花特別釀製，因此加入通寧水後會轉變顏色，帶來視覺及味蕾的雙重享受！

Gin Copperhead 向元祖氈酒致敬，以最原始手法在釀製過程中加入大量杜松子，呈獻經典風味的氈酒。追溯歷史典故，原始氈酒最初為藥用，因此被稱為「靈丹妙藥」，品牌創造人本是一位藥劑師，機緣巧合下展開了實驗性的氈酒釀製，創造了Copperhead氈酒，另外品牌以Copperhead命名則是向早期釀造氈酒所使用的銅蒸餾器及銅鍋致敬。其中一大亮點為Gin Copperhead – Black Batch，加入了錫蘭黑茶釀製，令氈酒整體口感平衡及毫無違和感。 品牌更於釀製過程中加入了杜松子、柑橘和小荳蔻，令氈酒散發清新柑橘及微辣刺激口感。

由Captive Spirits Distilling於2011年在美國研發的Big Gin，整體酒身帶有獨特的胡椒香氣，同時集合杜松子、芫荽、苦橙皮、摩洛哥荳蔻、當歸、肉桂、鳶尾草、小荳蔻及塔斯曼尼亞胡椒莓等草本香氣。 最經典的Big Gin具有明顯的杜松子香氣，另外波本桶陳年Big Gin因置於Heaven Hill波本威士忌酒桶中陳放六個月，令其木味較為突出，造就與別不同的氈酒系列。

具有烤炭化橡木桶、樹脂及丹麥蘋果草本香氣的Kongsgaard Gin，整體酒身順滑及餘韻溫暖，特別之處在於具有香料蘋果批的味道，再與清新花香及南薑等香氣互相平衡。