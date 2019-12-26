天價聖誕禮物：第一張聖誕卡、人造白色聖誕

來到Boxing Day，不知道大家有沒有拆禮物的習慣？還是已經早在浪漫的平安夜或昨天聖誕節正日已經急不及待拆掉？今回要盤點的，正是世界上的天價聖誕禮物。

Elizabeth Taylor及其紅寶石戒指（網上圖片） 首個要說的，正是曾榮獲多個電影大獎，被譽為「世界上至高的美麗、財富和成功」的女演員Elizabeth Taylor，其珠寶收藏之多令世人咋舌，其中一份正是由其丈夫Richard Burton所送的聖誕禮物，據說她的大部分珠寶收藏都是由他所送的。有一天Richard Burton對她說「我會為你找到世界上最完美的紅寶石」，這並非浪漫之說，而最後於聖誕夜兌現承諾，他把一顆「完美的紅寶石」戒指放進聖誕襪裡，而由於盒子太小，Elizabeth Taylor竟不發現，最後是由其女兒找到，她當下非常感動，那隻聖誕襪也收藏起來，而這顆紅寶石戒指也長期戴在手指之上，甚至拍攝電影《Ash Wednesday》宣傳海報時也戴著，直到她去世後，這顆戒指於紐約佳士得拍賣會上以422萬6,500美元售出。

Aaron Spelling女兒的IG 一隻寶石戒指賣得幾百萬正常不過，而且除了金錢上的價值也伴隨著浪漫感動的時刻，而接下來要說的卻是父親送給兒女的「禮物」，Aaron Spelling是著名的美國金牌電視製作人，其作品包括《Charlie’s Angels》、《Beverly Hills, 90210》等也是經典，他也出了名非常寵愛妻兒，有一年，他一家在洛杉磯過聖誕節，當地的聖誕節卻非常炎熱，更莫談有下雪般的聖誕氣氛，而Aaron Spelling為了讓兒女過一個「白色聖誕」，以200萬美元購買白雪與灑雪機在家中的庭院改造成遍佈白雪的聖誕花園，甚至可以砌出雪人。

網上圖片 珠寶、回憶都價值不菲，還有一種昂貴是罕有，正是「第一張聖誕卡」。每年聖誕節，最基本的聖誕禮物也就是心意的代表聖誕卡，於1843年，倫敦一位爵士Sir Henry Cole有見於每逢聖誕節很多手製信件會為郵局帶來負擔，於是有一個念頭是製作簡便而統一的聖誕卡，更找來當時著名的插畫家John Horsley繪製。聖誕卡上除了有祝賀語句，也有三幅圖片包括聖誕大餐、為他人披上大衣，主旨是宣揚聖誕行善之舉。最初聖誕卡印刷了1,000張，由於售價也不便宜，加上卡上竟有小孩子喝酒的圖案，所以最初並不普及。至今這首個版本的元祖聖誕卡所存無幾，據說曾被2萬8,000美元買下了其中一張，以聖誕卡而言也屬天價吧！

Malle Courrier 90 Red Trunk 聖誕禮物除了是情侶間的心意，也是不少朋友小時候的美好回憶，來自父母暖暖的愛意，接下來的是香港的代表，陳冠希向來都是男神的代表之一，他也非常著名的愛錫女兒，就於去年的聖誕，當時只有歲半的女兒Alaia就收到來自父親的天價聖誕禮物，這個Edison所稱之為「玩具箱」的箱子其實是LV與Supreme在2017的聯乘產品「Malle Courrier 90 Red Trunk」，本來的定價為68,500美元，後來有被拍賣價125,000美元成交的紀錄。