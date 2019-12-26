靚仔愛肥妹絕非偶然 懂得男人心才能笑到最後

不知大家有沒有試過在街上碰到一些情侶，男的明明有型有款，伴侶卻又肥又醜，令人覺得不可思議。

美女與野獸也是個動人的故事，倒過來就不可以嗎？(《美女與野獸》劇照)

並不是想要攻擊甚麼人，不過我不想轉彎抹角試著用一些不得罪人的形容詞，形象化一點說又肥又醜，才能更直接命中核心，去講一講男人選擇伴侶時，真的不一定看外表。

即使你死都不信。

如果想要禮貌點，我也可以形容這些女性為身形並非社會標準般的完美，相貌也沒一絲突出之處。然而即便如此，就代表這些女孩子一定不能找到真愛嗎？

肥妹未必容易讓人一見鍾情，但相處久了得到欣賞，那感情才更真摯。(《BJ單身日記》劇照)

事實當然不是如此，其實男人不論靚仔與否，在找尋伴侶時都並不如大家想像一般只著重外觀好看。認識一位男性好友，長得算是相當不錯，他也曾經和一些長得很好看的女性拍拖，但關係總是不長久。人們都以為這男子花心貪新厭舊，但後來他卻跟一個長相一點不吸引的女性走在一起，而且很多年之後關係仍然如初。

Tre 和Madison這一對曾被網上欺凌，後男方留下一句：「You’re not fat baby. God made you just for me. You’re perfect.」令他們成為被受讚賞的一對。(網上圖片)

這位男性朋友跟我說過理由，原來簡單得很，就是女方每天下班就會快快回家給他準備晚飯，僅此而已。我明白她背後當然還為他做了很多事情，只是男性朋友沒跟我說，但簡單一句，不就是女方願意無條件的為男方付出所有。

能夠一起變肥，也不是件壞事。(《瘦身男女》劇照)

男性朋友跟這女孩子在一起後，工作更加努力了，晚上也沒再時常和我們到酒吧混，彷彿變了另一個人似的。你問我有沒有需要長篇大論去分析她的好處，其實沒這必要，因為這女孩子一心為了他好，也不要求物質回報，純粹用心地照顧他、支持他，兩個人之間沒有太多的自我，男士因此能夠專注於工作與生活，沒有多餘的煩惱，這就是他一直渴求的，並也是我們很多男人都渴求的。

身形不是問題，最緊要性格開朗樂觀。

然而，這種關係看似簡單，但對於這時代有著太強自我意識的人們來說，卻是買少見少。