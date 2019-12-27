好錶的定義：講求一見鍾情 喜歡就好

在鐘錶媒體打滾了10多年，去過好多錶展，也睇過、試過、寫過好多錶，買的反而少。我買錶離不開兩個原則，戴得好看和預算之內，這就是我給好錶的定義。 撰文: Thunder

Caption: 這隻BR03不經不覺戴了12年，雖然錶殻有不少破損，黑色橡膠錶帶也換過幾條，但腕錶本身走時依然可靠準確，亦沒有抹過油。半年前換上橄欖綠色的原廠錶帶（本身是配綠色陶瓷款的），感覺耳目一新。BR03的PVD鋼殼幾年前已經停產，取而代之是黑色陶瓷殼。（攝自：筆者） 做media是比較幸運的，當有新錶推出，我們都是正式開售前便可以試戴，其中一隻一見傾心的錶，就是在2006年BaselWorld錶展發布的Bell & Ross BR03。這款BR03較前一年推出的BR01細一點，42mm錶徑適合較細的手腕，PVD黑色方形錶殼出乎意料的好看。同樣的設計，只是錶徑稍作改動，感覺就已經完全不同！所以當你有心水的錶款而預算又許可，一定要到門店試戴，若有強烈的心動感覺，請不要吝嗇你的鈔票。

大多數的Submariner在3點位都備有放大鏡日曆，相中這款則是沒有日曆的114060，40mm鋼殼，黑色陶瓷潛水刻度外圈，視覺效果更balance。（maunderwatches） 有買貴無買錯 「黑超要戴Aviator，手錶要買Submariner。」點解？因為兩者都係百搭，男女老少皆宜，炒車率接近零。每當有朋友問我想買人生第一隻貴錶，他們大多數都鎖定了勞力士，但不知道買哪款好，甚至有朋友連勞力士有甚麼系列都不清楚，那麼全鋼Submariner就是我對新手的好錶推薦。勞力士的銷售點非常多，所以我不會著他們指定去哪裡買，只要是行貨便可（不是水貨不好，只是新手還是買行貨比較穩陣），折扣能拿多少就視乎個人議價能力，反正是只有買貴沒有買錯。如果預算更充裕，「手錶要買Daytona」絕對可以！

朋友K跟這枚白面的Daytona 116520起初是「盲婚啞嫁」，後來是情投意合。（筆者提供） 好錶不是用來等升值 講開Daytona，上個月有位老闆級的中學同學K whatsapp我，話有朋友慫恿他買了一隻剛停產的水貨Daytona 116520，主要係問朋友有無搵佢笨。同學K（曾經）是運動健將，公司也是做運動相關的生意，生活節儉樸素，突然買一隻10萬多的錶令我有點驚訝，佢朋友叮囑他不要拆packing，待價而沽。我問他喜歡那錶嗎？他說戴得好看很喜歡。那麼就戴吧！可以投資的東西多的是，埋沒一隻自己很喜歡又負擔得起的好錶，實在太浪費，最後K打消了resale那隻Daytona的念頭，變成了他的daily watch，還不時在social media分享錶相，不亦樂乎。