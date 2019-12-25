人大了，有汽的酒除了啤酒之外，也可以是有點格調的香檳。沒試過買又怕買錯出事?以下幾個貼士，看懂了就出發買支和朋友賀聖誕，自然不怕出錯。

學識好好飲香檳，又一成就解鎖。

一. 不要只買大名氣的

市面上許多大牌子香檳可能你和朋友都有聽過看過，但記得，酒這傢伙，沒有絕對的好壞。口味因人而異，而且酒的牌子名氣大小，與他們的品質並沒有完全對等關係。不過，要是價格差得遠的話，就真的有其原因。

Veuve Clicquot Yellow Label Brut 約$385

二. Champagne還是Sparkling Wine

就如只有在法國干邑區出產的白蘭地才叫干邑，香檳（Champagne）本質上就是有汽酒（Sparkling Wine）的其中一種，是不是香檳一定好飲過有汽酒?開玩笑吧？不過作為成人，這次就先嚐一嚐正式的香檳，下次再試其他地區的有汽酒吧。

Bollinger Special Cuvée Brut NV 約$490

三. 預算有限，請離開法國

剛剛說了，反正香檳也是有汽酒的一種，但普遍價格會高一點，要是真的預算不夠，試一下別的地方出產也不是不可。葡萄牙的「rosé」、希臘Santorini的佳釀，又或者是意大利的「Sparkling Gavi」都是不錯的選擇。

Ruinart Brut Blanc de Blancs 約$565

四. 切忌買細支裝

買香檳，就該像個大人那樣，豪邁一點，買多一點。買一支小小的然後和20、30人分享，個個都試少少，根本沒辦法明白香檳的可愛之處。兩杯都不夠，就別跟人說你有試過飲香檳了。

Dom Perignon Vintage 2008 約$1,325

五. 準備合適的配酒菜

輕煮式的海鮮像生蠔、煙三文魚等，芝士和牛油面包，甚至是爆谷等，不要揀選那些經過大肆調味烹煮的菜色便可，畢竟香檳配合的是派對舞台，不是喪食正餐，搞錯了，味道與精神都亂了籠，你就變得像個土豪一般浪費了一瓶好酒。