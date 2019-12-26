最誇張鑽石錶 連男人都目定口呆

女士們看到鑽石雙眼難免閃閃發光，其實男士又何嘗不是呢？講到鑽石錶，我看過不少，其價格也隻隻都嚇死你。現在來倒數世界現時可以買得到的最貴10隻鑽石錶，讓眼睛醒一醒神。

第10位：Chanel J12 Haute Joaillerie 約$5,460,000

鑲以597顆長方形鑽石，鑲入18K白金中。錶殼、錶圈、錶盤和錶帶均飾有32卡以上的鑽石。工匠得花費1400個小時切割鑽石，並用了一年多的時間才完成這一美麗創作。

第9位：Vacheron Constantin Kalla Lune 約$6,240,000

錶冠上飾有一顆玫瑰切割鑽石，23顆明亮式切割鑽石和826顆長方形鑽石。錶盤上具有月相和動力儲存指示，並飾有170顆長方形鑽石。江詩丹頓在Kalla Lune上用上的鑽石加起來總重量約為42.61卡，每顆鑽石均符合車工、顏色和純度的最嚴格標準，並全以手工製作。

第8位：Blancpain Tourbillon Diamants 約$14,040,000

總共飾有480顆長方形鑽石，總計達到58卡。鑽石在錶盤內有如磚牆一樣橫直鑲嵌帶出層次感。腕錶不單些鑽石價值連城，更裝載有自動上鍊功能、7天動力儲存，與及最高技藝的陀飛輪，防水深度也達100m。

第7位：Cartier Secret Phoenix Watch 約$21,060,000

Cartier這款錶錶結合了華貴的鑽石與神乎其技的造型，鳳凰能夠在不使用時隱藏錶盤，使時計看起來就像手鐲。鳳凰的眼睛為珍貴的祖母綠，而總計1810卡的鍍銠白金鑲嵌了3,010顆璀璨鑽石，其中包括一顆重3.53卡的梨形鑽石。

第6位：Piaget Emperador Temple 約$27,300,000

錶身正中鑲有一顆綠寶石式切割的巨型鑽石，外加207顆長方形鑽石及481顆明亮式切割鑽石。錶帶上另有36​​0顆鑽石，其餘的則鑲嵌在錶盤和錶圈上。引人之處在於腕錶備有雙層面蓋，既可以打開最上面的巨型鑽石看第一個時間，亦可以打開第二層看另一個附有陀飛輪的錶盤。

第5位：Hublot Big Bang Watch $39,000,000

鑽石錶不一定只是女性專有，這款充滿男子氣概的腕錶是由12名切割大師及5名石匠，歷時14個月製成的。上面1,282顆鑽石均經過精心挑選，腕錶最後由巨星Beyonce贈予她丈夫Jay-Z作43歲生日禮物，不知我43歲時有沒有人送我一支割玻璃用的鑽石刀。

第4位：Jacob & Co. Billionaire Watch $140,400,000

身價一跳已經過億，Jacob＆Co.把腕錶的名字改為「Billionaire」都已經說明了一切，時計中的每顆鑽石均經過GIA認證，有些鑽石重達3卡。由19顆寶石和167個零件組成的機芯提供72小時動力儲存，腕錶背面亦飾有Billionaire及的徽號。

第3位：Chopard 201-Carat Watch 約$195,000,000

價格再創新高的這腕錶，最主要是因為上面裝飾有11卡的白色鑽石、12卡的藍色鑽石和15卡的粉紅色鑽石，以及另外163卡的黃色和白色鑽石。總數201卡的874顆鑽石，設計出猶如被花瓣包圍著的效果。

第2位：Graff Diamonds The Fascination 約$312,000,000

近代的鑽石之王涉足手錶製作已經不是新聞，在我們這次名單中排名第二的就是Graff的「The Fascination」腕錶，其價格超過了驚人的3億港幣，是由這傑作包含152.96卡的白色鑽石，其中包括一顆38.13卡的梨形鑽石，並可分拆成一枚戒指佩帶。

第1位：Graff Diamonds Hallucination 約$429,000,000

都說了Graff是近代的鑽石之王，繼亞軍之作後，冠軍也同屬於他們。這枚名叫「Hallucination」的腕錶，中文意思即是幻覺。「幻覺嚟嘅唧，嚇我唔到嘅。」110卡的彩色鑽石比起白色鑽石更加罕有，仲要夾埋不同形狀同顏色，賣超過4億的價錢，好有興趣邊個買家咁識玩錶（投資）。