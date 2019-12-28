【Rolex反擊戰】改裝勞力士 官司無止境?

近這10年，林林總總的高級腕錶都利用「限量版」這個專題來吸引新的顧客。有甚麼比限量版更限量？

原本的繽紛錶帶概念。（LaCalifornienne）

或許可以幫顧客改裝腕錶，就有點類似超級跑車的改車玩法。創造一隻幾乎是獨一無二的腕錶。早期的改錶玩法，最普遍的是把金屬錶殼道成黑色。專門幫客人改錶的品牌一浪接一浪，早期的可能已經式微，但每年都有新力軍接上。

其實一般來說，購買這種更改過的腕錶心態模式都只是想擁有一個比較罕有的款式。大部份消費者都不會花太多的思考在於他的售後服務、維修、甚至收藏價值等等。在芸芸的腕錶品牌裡，最受人歡迎的就一定是勞力士了，一隻被改過的勞力士售價可以比原本的高達兩倍或以上！

10年前甚為流行的就有英國ProHunter，但如今也靜下來了。勞力士對這類的改裝，一向的態度都只是不聞不問，沒有太大的反應。但在今年的11月，勞力士卻對一個這類型的商號，作出了重大的決定。LaCaliforienne位於美國加州，他們用鮮艷的顏色來改裝勞力士。這也是勞力士作出重大決定的第一位對象，這重大決定就是在法律上提出了訴訟。

洛杉磯商業設計師Courtney Ormond從她的丈夫Leszek Garwacki收到了一隻卡地亞Tank手錶作為周年紀念禮物。也是開始了LaCalifornienne的生意。以下是她講述這公司的起源：「他選擇卡地亞Tank，是因為這是眾手錶裡的經典之作。 但後來，這喜歡它的原因，也是Courtney厭倦了它的原因。」

「開始厭倦了便考慮購買有趣的皮帶，希望可以配趁另類的感覺，但女士錶帶沒有許多選擇。在這過程，發覺到可以設計出精緻的皮革錶帶，可以給厭倦的腕錶煥然一新的效果。其後，我們更對錶盤進行修補及改裝。」

勞力士這次史無前例的訴訟，結果將會影響所有類似這樣改裝錶的商業活動。這案件仍在審訊當中，暫時尚未知道結果，相信判決也會甚為重要。喜歡改裝腕錶的你，請密切留意事態的發展。

改錶改到上法庭。（LaCalifornienne）

改勞力士有冇止境？（LaCalifornienne）

大熱款式Daytona不再黑白，又的確幾獨一無二。（LaCalifornienne）

望落特別咗，但未必人人buy。（LaCalifornienne）

面臨勞力士法律訴訟，算唔算係為藝術而犧牲？（LaCalifornienne）

About me: Carson Chan瑞士高級製錶基金會亞洲主席、除腕錶也熱愛汽車，逢機械都啱玩，男士喜愛的都有研究。