【山崎恒眸】金子眼鏡四大職人 恒眸作

那次福井之旅雖可說是滿載而歸，但基於時間緊迫而不能走訪恒眸作及井戶多 美男這兩大工房，至今仍有點耿耿於懷。作為將「Sun-Platinum 」跟賽璐珞物料混合而發揚光大，兩者可說是把日本職人水評推至另一層次。雖然沒有如泰八郎或小竹長兵衛般入屋及大眾化，但恒眸作的實力卻遠遠超乎了想像，特別是選材以至製作出的成品更稱得上是前無古人後無來者。

日本眼鏡職人之多有如繁星，能夠成功上位的必定有其獨特的地方。由職人山崎恒眸所創立的眼鏡品牌恒眸作在日本國內被受尊重，尤其是它所採用的物料亦叫人津津樂道。以往日本手造眼鏡大多數會採用板材或賽璐珞作製作素材，相反恒眸作的設計則使用一種名為「sun-platinum」的硬質合金，再配以賽璐珞打造，在傳統領域上發展出不一樣的路線。

「 太陽白金+ 賽璐珞 = 恒眸作」

由於量產關係，恒眸作的作品大概會維持一年兩回的返貨頻率，同時客人亦深明這個手造眼鏡的遊戲規則，因此等候的客人名單也只會有增無減。至於恒眸作的作品在結構上較一般鏡框複雜，特別是將這兩種物料結合，在技術上必定要準確無誤，才能達至品牌那完美要求。就像他的父親一樣，山崎恒眸自高中畢業後便當上3年眼鏡學徒，及後創立個人品牌，成為日本最當時得令的眼鏡職人之一。在其將近40年的製造經驗中，山崎恒眸先生利用傳統的日本眼鏡製作技術，將太陽白金與賽璐珞混合並創造出經典而誘人的復古風格。

「何謂Sun Platinum Metal？」

Sun Platinum Metal簡稱SPM，是由加藤信太郎於1930年開發，是一種集鎳85%、鉻11%、銀3%的白金色合金。由於SPM跟人類身體的親和性高，能抵受一定的腐蝕性，在長時間放置在空氣中亦不會輕易變色，而經打磨後會發出柔和的白金色光澤，因此被廣泛應用於牙科専用的素材。近年SPM物料開始演變為我們身邊的日常用品，例如手錶錶帶及眼鏡作品等。聽說日本天皇也對圓形的SPM鏡架情有獨鍾，因而名氣大增，慢慢之下亦成為了日本眼鏡品牌的常用素材。

「以人為本的精神」

只要接觸過恒眸作的作品，你便明白到紮實對於一副眼鏡是何等重要。而能夠將紮實調校出舒適效果，讓用家可以在長時間佩戴亦不覺疲倦，這點正就是大師級的功力。除了物料的選材外，山崎恒眸先生就利用一種名為「左右非對稱鉸鏈自行上鎖設計」的製作方式，簡單來說一般鏡框的鉸鏈，即是連接框架樁頭與鏡腳部份接合位的螺絲，均由上而下順時針將螺絲鎖定，反觀恒眸作的作品就將右邊螺絲返傳統地從低部由下而上，左邊鉸鏈螺絲則正常地由上而下，配合鏡腳開合的方式，有助右臂有如自動鎖上的效能，這樣的話能減低鉸鏈螺絲因日常損耗而不易鬆脫，同時亦提升鏡框的品質與耐用性，完全符合以人為本的創作精神。

山崎恒眸先生於工作坊的罕有相片。（Concept Eyewear Asia提供）

作為金子眼鏡四大職人之一，自然擁有個人簡介。（金子眼鏡提供）

山崎恒眸先生為人極低調。（金子眼鏡提供）

兩邊鉸鏈螺絲鎖定不同方向。（攝自：作者）

恒眸作的左右非對稱鉸鏈自行上鎖設計。（攝自：作者）

型號T-272屬於經典的梨形中金架設定，貌似Oliver Peoples的神作MP-2，在恒眸作的作品中同樣成為大熱人氣之作。（攝自：作者）

鼻托上的logo細節，便是日本手造受歡迎原因。（攝自：作者）

以當年眉架大行其道之時，恒眸作的T-265及鏡圈下吊魚絲的T-255最具代表性。（攝自：作者）

至於方形的T-254亦有一定的認受性，三款同屬採用賽璐珞加太陽白金製作，因此獲得業界一致認同。（攝自：作者）

基於型號T-255採用吊絲設定，鏡框的大細亦可輕易調校，不受任何局限。當年T-255的全黑及玳瑁色可說是最受用家歡迎，為此亦被列入長期等候名單之中。（攝自：作者）

關於Kelvin Tsui

上目眼店的主理人，醉心推動手造及時裝眼鏡的重要份子。自小對舊事舊物有不解的情意結，希望透過自己將擁有悠長歷史文化的日本手造架及潮流元素的鏡架介紹予各位。(www.ocularplus.com)